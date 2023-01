“A través de esta técnica terapéutica podemos ver ese obstáculo que no me permite llegar a lo que yo necesito”.

“Ayuda a saber por qué el niño reprueba, por qué alguien tiene adicción, por qué una relación de pareja no funciona, por qué vivo en enfermedad, en escasez, pérdida, por qué no logro eso que a mí me gustaría tener”, dice.

“Yo llegué a Shalom a la maestría sin saber mucho de constelaciones, soy psicóloga y tenía otro tipo de prácticas, aquí pude conectar con muchas herramientas que me sirvieron para mis pacientes y me restauró a mí, descubrí que había cosas que quería cambiar en mi propia vida, que había muchas emociones, sentimientos, Shalom me ayudó a ver y restaurar, trajo muchas cosas positivas en mi vida y me volvió otra persona, y le agradezco al instituto por todos los cambios, el aprendizaje, las herramientas y lo restaurado en mi vida personal”.

Mitzi Valeria Cuadras

Terapeuta