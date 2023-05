“Son más de 12 mil voluntarios los que todos los días engalanan las causas de las instituciones de asistencia privada, esto es lo que estamos celebrando hoy, celebrando la generosidad, estamos celebrando un Sinaloa que no espera, que siempre está sensible a las causas de los más desprotegidos, donde un grupo de voluntarios, gobierno, empresas, unidos hacen frente a las causas donde más hace falta la atención, la ayuda, eso es lo que celebramos hoy”, resaltó Córdova Arista.

Córdova Arista detalló que este tercer libro, narra el cómo fueron naciendo las instituciones en Sinaloa, algo que les quedará a las asociaciones y a la sociedad para que le sirva, para que puedan con ello atraer fondos. Dijo también, que este libro es un acicate de reconocimiento por toda la labor que hacen.

“Este libro es un reconocimiento para las instituciones, porque en la junta lo único que hacemos es apoyarlas, pero estas están de pie, nunca se doblaron en la pandemia, siempre estuvieron trabajando, atendiendo a la causa a la que fueron llamadas, y creo que esto te habla del sinaloense siempre echado para adelante, de dar hasta que duela, de hacer que las cosas sucedan”.

El presidente destacó también que entre los retos que vienen para la JAP este año, se encuentra el nuevo cambio de presidente de la junta, así como crear al consejo directivo, esto debido a que Córdova Arista culmina su administración en diciembre.

Resaltó que en estos tres años de su administración, se ha logrado agrupar a mucha gente, apoyando a las instituciones, por lo que hay muchas de ellas interesadas, aspecto que lo llena de gusto, y que representa un reconocimiento a las mismas.

“Personalmente, haber formado parte de la junta me deja muchísimas satisfacciones, yo nunca he dejado de trabajar en organizaciones civiles, siempre hemos estado ahí porque en lo personal me gusta mucho ese tema, y estos tres años me han dejado muchas satisfacciones, porque la causas que atiende la junta, son en verdad bien complicadas, son ayudas que en verdad se necesitan y solo para dar un ejemplo, al año se realizan más de 2 millones de actos asistenciales”, dijo.