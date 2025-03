Da Gonzalo Cárdenas un testimonio visual de autodescubrimiento

El arte ha sido para Gonzalo Cárdenas el espacio en el que puede expresar libremente lo que pasa en su interior y el La disolución del ego da testimonio visual de todo un proceso turbulento y revelador.

Y lo que parece ser una lucha con sus demonios, en realidad es un acto de redención y autodescubrimiento. Así describe el artista la exposición que inauguró en la Galería de Arte Álvaro Blancarte del Instituto Sinaloense de Cultura.

En ella reúne 61 pinturas de diversos formatos y 16 pequeñas esculturas, entre acrílico, óleo, gis, pastel y técnicas mixtas, modelado en barro y cartonería.

“La disolución del ego, más que un proyecto artístico podemos decir que es un proyecto personal”, explica el artista.

Cada obra, añade, refleja situaciones de su vida personal que ha podido sacar a través de su arte.

“La pintura me da esa facilidad de poder expresarme libremente y tiene que ver mucho con mi crecimiento como persona, porque a veces uno se frustra por cosas que no le salen, se desespera por planes que a lo mejor quisiera que te salieran, pero no puedes”, comparte.

“Hay cosas que te hubiera gustado que hubieran pasado y no se pudo. Hay una lucha interna de entender que a veces las cosas no salen como uno piensa y tiene que seguir adelante y al mismo tiempo está esa lucha de esa frustración te que te generan esas situaciones”.

En esta obra tiene tres años trabajando y surgió por la necesidad de expresar o sacar muchos sentimientos reprimidos.

"Hacer este tipo de obra me ayuda a soltar y a seguir adelante con mi vida”.

Son 61 pinturas y 16 esculturas de los últimos 3 años, de 2022 para acá.

Esto surgió en el 2000, cuando conoció a una persona con la que veía un futuro, pero las cosas no se dieron.

“Hay cosas que de plano no avanzan o cosas que te gustaría que salieran de una manera y no salen. Entonces, no funcionó. Vamos a dejarlo ahí, no funcionó. Entonces, de cierta manera a mí me generó mucha oscuridad, mucha frustración, mucho dolor”.

Y esta serie la empezó para soltar todas esas emociones, evolucionar, madurar y a seguir adelante con la vida.

“Yo sentí ese deseo de expresar, de sacar muchas cosas y fue cuando empecé a dibujar y a pintar y la exposición es un reflejo de mi propia alma, de lo que siento adentro”.