”Alejandro es una persona muy alegre, muy noble, da todo de él, es un hijo muy bueno, es el que pensé que iba a estar conmigo toda la vida, el que me iba a cuidar, y me lo quitaron”, señala Marisela Carrizales, quien desde años busca a su hijo desaparecido, una historia que es contada en el documental Me lo quitaron: Voces sin justicia, el cual se presentó en Culiacán, en el auditorio de La Casa del Maquío.

Dirigido por el cineasta mazatleco Isaac Aranguré, este proyecto creado por Grupo Noroeste, revela el panorama desolador que atraviesan las mujeres madres de familia, hermanas, hijas, que forman parte del colectivo Por las Voces Sin Justicia, en Mazatlán, quienes, en este documental, narran su historia de trabajo que han realizado por cuenta propia ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, organizadas para atender sus propios casos de desaparición de su familiar.