Colores, trazos, emociones y distintas formas de interpretar el mundo integran la exposición “Poetas del silencio”, una muestra colectiva de más de 60 obras realizadas por artistas con discapacidad, que fue inaugurada en la Galería Ángela Peralta.

La exposición reúne el trabajo de 35 integrantes de la Fundación Sueños Especiales Mazatlán y Sueños Especiales California, en su mayoría originarios del puerto, quienes encontraron en las artes plásticas una manera de expresar sus sentimientos, pensamientos y sueños.

La inauguración se realizó con la presencia de familiares, docentes y público en general. Durante el acto, Óscar García Osuna, director general del Instituto Municipal de Cultura, dio la bienvenida y reconoció el esfuerzo de los participantes.

“Cuando seres especiales nos regalan la oportunidad de volver a hacer contacto con un recorte, con un trazo, desde el poder de la mirada diferente, es una invitación no únicamente a ver ese silencio y esas pausas más como un aprendizaje”, expresó.

También compartieron mensajes Michael Delgar, director de la Fundación Sueños Especiales; Dory Perdomo, directora del Centro Cultural Bauprés y el maestro Felipe Barbosa.

En representación de los artistas, Brandon Urbano destacó el valor del arte como una herramienta para comunicar emociones y dar forma a los anhelos de cada persona.

“Este día, hemos ganado, el arte, ha triunfado, el arte es el lenguaje del alma, donde expresamos nuestras emociones, liberamos nuestras congojas, plasmamos nuestros sueños, y manifestamos nuestros deseos y sueños que tienen líneas, forma y color. Ningún sueño debe quedar en el olvido, todo sueño merece su propia voz”, manifestó.

Como parte de la ceremonia se entregaron reconocimientos a los artistas participantes, mientras que la chelista Citlaly Cisneros acompañó la velada con distintas melodías.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 8 de enero de 2027. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Apoyan con sillas de ruedas

Como parte de su labor altruista en Mazatlán, la Fundación Sueños Especiales, en colaboración con el Club Rotario Mazatlán Norte, realizó la donación de 31 sillas de ruedas especiales para personas con discapacidad.

La entrega se llevó a cabo este martes 24 de noviembre en el pórtico del Teatro Ángela Peralta, donde beneficiarios provenientes de diferentes colonias del puerto recibieron los apoyos y expresaron su agradecimiento.

La fundación mantiene desde hace varios años acciones en favor de las personas con discapacidad, entre ellas donaciones de sillas de ruedas, aportaciones para la adquisición de un elevador para el Teatro Ángela Peralta y exposiciones artísticas que permiten visibilizar el talento de sus integrantes.