Dan a conocer a los nuevos integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa

Culiacán, Sin.- El Instituto Sinaloense de Cultura dio a conocer la lista de nueve cantantes líricos seleccionados para integrar la generación 2025-2026 del Taller de Ópera de Sinaloa, tras concluir el proceso de registro y audiciones, con base en la convocatoria expedida oportunamente a jóvenes cantantes de todo el país.

Ellos son Blanca Nayleth Espinoza Rodríguez (soprano); Erick Daniel Plantillas Rodríguez (barítono bajo), Ana Cecilia Ruiz Antelo (soprano), Cyan Alejandro Rangel Ramírez (bajo), Ana Priscila Sotomayor Delgado (soprano), Evelyn Tovón Cerón (soprano), Belén Elisama Valenzuela Mata (mezzosoprano), Alejandro Hernández Pacheco (tenor) y Ángela Patricia Rodríguez Juárez (mezzosoprano).

Ellos deberán presentarse el lunes 1 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Isic, en Culiacán, para su primera junta, donde firmarán una carta compromiso, se les informarán los pasos a seguir y las actividades del TAOS.

Durante un año, el TAOS les ofrecerá: Sesiones de coaching (vocal - musical), clases de actuación, repaso con pianistas, participación en los conciertos y producciones en la temporada del TAOS, preparación para concursos, y la posibilidad de participar en producciones musicales y operísticas con la OSSLA.

Los beneficiarios recibirán un estímulo mensual por ocho mil pesos durante el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, tomando en cuenta la buena calidad de su desempeño, buena conducta y al cumplimiento de las reglas del Taller.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, los cantantes, con edades entre 18 y 30 años, participaron previamente en un proceso de preselección a través del registro en línea y el envío de videos con muestras de sus habilidades, y quienes pasaron la prueba participaron en las audiciones presenciales este lunes, junto con cantantes que ya estuvieron el ciclo anterior.

Una de las bases especificó que los aspirantes deben contar con estudios musicales de solfeo, dominio del repertorio operístico, de la canción de arte y de música popular de concierto, además de dominar y/o tener facilidad para los idiomas.

También deberán tener disponibilidad al 100 por ciento para trabajar de manera individual y/o grupal. El jurado calificador estuvo integrado por maestros del TAOS y por su director artístico, el tenor José Manuel Chu Reyes.