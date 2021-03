Dan concierto de Vivaldi a Piazzolla a beneficio del Orfanatorio Mazatlán

Con la intención de ayudar al mantenimiento del Orfanatorio Mazatlán, docenas de personas se reunieron para escuchar las interpretaciones del trío Adagio, quien ofreció un concierto De Vivaldi a Piazzolla a beneficio de la niñas que habitan en este hospicio.

La velada musical tuvo como fondo el mar de Mazatlán, pues se realizó en el club Malay, que se encuentra en la Zona Dorada, ahí, fue recibido el público por Gabriela Ramírez Landeros, presidenta del Patronato del Orfanatorio Mazatlán IAP, quien previo al inicio del concierto dio un emotivo mensaje de agradecimiento.

“Este año ha sido para todos difícil, para todos, a lo mejor, ha sido cansado, y por eso les agradecemos más que hayan tomado el tiempo y el esfuerzo de venir a acompañarnos esta noche. Y yo creo que si algo hemos descubierto este año, es que no existe tal cosa que el bienestar de un solo individuo, no existe, no vamos a poder estar bien si no están bien los que están a nuestro lado, entonces el bienestar común sigue siendo, y va hacer de hoy en adelante la prioridad, y lo que ustedes están haciendo viniendo aquí es ver por el bienestar común porque cada boleto que ustedes compraron asegura que las niñas, que no tienen cuidados de sus familias, tengan comida, desayuno, cena, camas limpias en un lugar seguro”, dijo Ramírez Landeros.

Agregó que las aportaciones también sirven para pagar a los maestros, terapeutas, psicólogas, y todo lo necesario para lograr convertirlas en adultas de bien para la comunidad.

Los asistentes recibieron de manos de las integrantes del patronato, un tarjeta pintada a mano por las niñas que residen en el Orfanatorio, como una muestra de cariño, los presentes tenían además de coloridos dibujos el nombre y la de edad de cada una de las pequeñas.

Adagio ejecutó una “antología musical de varios géneros”, comenzando con música romántica, pasando por piezas barrocas; destacaron algunos movimientos de La Cuatro Estaciones de Vivaldi y una Suit de la ópera Carmen.

Adagio se integra por Víctor Alonso Osuna, volinista; Citlali Cisneros, violonchelista; Juan Pablo García; pianista, y esta noche tuvieron como invitada a Maritza Cisneros, en el contrabajo. Todos tienen más de 20 años de formación como músicos.

“Nos sentimos muy halagados que nos hayan tomado en cuenta a nosotros que somos una agrupación joven, porque antes para este evento se hacía cargo la orquesta del Teatro Ángela Peralta, y pues ahora, se siente un halago que nos hayan elegido a nosotros para este evento, sobretodo que es a beneficio de una causa tan bonita”, destacó Citlali Cisneros.

Las interpelaciones de estos músicos fueron premiadas por los aplausos del público. Entre ellos, la directora artística del Instituto de Cultura, Zoila Fernández, quien disfrutó en primera fila de show.