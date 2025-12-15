Dan concierto navideño alumnos de guitarra en el Centro Centenario

Los alumnos del Taller de Guitarra Popular Infantil y Juvenil de la Escuela Superior de Artes José Limón ofrecieron un recital navideño, dentro del programa de fin de año organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, en cual se llevó a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, donde los nóveles guitarristas, guiados por el maestro Orlando López, deleitaron al público con un ameno programa.

La presentación incluyó una parte como solistas y un cierre con ensambles grupales. Abrió Daniel López, quien interpretó la “Lección No. 46” de J. S. Sagreras y “Para una canción”, de Alexis Báxter. Le siguió Jesús Héctor Martínez Félix, quien cautivó con su interpretación de “Noche de Paz”, de Franz Gruber, y un “Vals” de F. Herrera.

El programa individual continuó con Aarón Nevárez, quien ejecutó piezas como “La Cucaracha” (popular mexicana) y “Echos” de Paolo Rossini. Por su parte, Iker García presentó la conocida melodía infantil “Campanero” y dos composiciones de Tatiana Stachak: “Voyage To The Unknown” y “There Was Once A Little Frog”.

Otros participantes que se destacaron fueron Daniel Velarde, quien brindó una versión del villancico popular “Deck The Halls” y el “Divertimento” de Antonio Cano, mientras que Elena Ojeda abordó la “Campanita” de W. A. Mozart y el villancico “Navidad” (norteamericano). Paulette Machado Espinoza interpretó “La Guadalupana” de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, además de la citada pieza navideña de origen estadounidense.

Asimismo, Elizabeth Castañeda deleitó a la audiencia con la canción infantil “El Patio De Mi Casa” y “We Wish You A Merry Christmas” (popular inglesa). A continuación, Ana Elena López Flores tocó el villancico popular “El Buen Rey Wenceslao” y la pieza tradicional inglesa “Lavenders Blue” mientras que Daniella Torres ejecutó “Para el agua de tus manos” de Eduardo Martín y el “Vals Billiken” de Carmen Farre De Prat.

Cerca del cierre de las piezas en solitario, Jesús Antonio Lizárraga Álvarez ofreció el “Minuet” de Robert De Visée y el “Estudio Sencillo” de Guillermo Flores Méndez. Santiago Valenzuela García interpretó el “Estudio No 1” de Alejandro Peralta Beher, la “Romanza” de Johann Kaspar Mertz y “Shadow Of The Moon” de Vincent Lindsy-Clark. La participación individual culminó con Santiago Camarillo, quien tocó “Little Romance” de Tatiana Stachak y “Packington’s Pound” (anónimo del siglo XVI).

El recital concluyó con dos ensambles de guitarra. El primer grupo, integrado por Ramón Hernández, José Carlos Barraza, Enrique Camargo y Gamaliel Hernández, interpretó “Jingle Bells” de J. Pierpont y el “Minuet” de Robert De Visée.

Finalmente, el segundo ensamble, compuesto por Dayanne Gaxiola, Valentina Arellanes, Daniella Torres, Alejandro Hernández, Santiago Camarillo, Antonio Lizárraga, Iker Madrid, Santiago Valenzuela y Zaid Pérez, ejecutó la tradicional inglesa “The First Noel”, “Carol Of The Bells” de Mikola Leontovich y la popular española “Malagueña”.