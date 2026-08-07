Dan la bienvenida a nuevos alumnos del Centro Municipal de las Artes

El Centro Municipal de las Artes (CMA) recibió a los alumnos de nuevo ingreso con un curso de inducción y un recorrido por sus instalaciones, con el propósito de que conozcan los espacios donde desarrollarán su formación artística, se familiaricen con la institución y comiencen a integrarse con sus compañeros.
La coordinadora educativa, Xóchitl Quintero, guió a los jóvenes durante la jornada. Explicó que el curso tuvo como objetivo presentar la escuela, dar a conocer su reglamento, el comité escolar y brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para iniciar esta nueva etapa con mayor confianza.
La actividad estuvo dirigida a los alumnos de nuevo ingreso de las licenciaturas en Música, Canto y Danza. Durante el programa se realizaron presentaciones del personal académico y administrativo, entre ellos Liliana Aréchiga, directora educativa del CMA; Víctor Osuna, coordinador de la Escuela de Música; Santiago Rosas, coordinador de Música Regional; Claudia Arduenda, responsable de Cobros; Kitzia Hernández, responsable de Servicio Social y atención a alumnos extranjeros; Daniel Parra, de Control Escolar; Adrián Juárez, prefecto; así como Tabata Arce y Joely, asistentes de la Dirección Educativa.
Como parte de la bienvenida, cada estudiante recibió un listón que identifica su licenciatura: amarillo para Danza Contemporánea, rosa para Canto y verde para Música. Además, se les explicó que al concluir su formación profesional recibirán una estola con el color representativo de su disciplina durante la ceremonia de graduación.