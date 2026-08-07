Dan la bienvenida a nuevos alumnos del Centro Municipal de las Artes

El Centro Municipal de las Artes (CMA) recibió a los alumnos de nuevo ingreso con un curso de inducción y un recorrido por sus instalaciones, con el propósito de que conozcan los espacios donde desarrollarán su formación artística, se familiaricen con la institución y comiencen a integrarse con sus compañeros.

La coordinadora educativa, Xóchitl Quintero, guió a los jóvenes durante la jornada. Explicó que el curso tuvo como objetivo presentar la escuela, dar a conocer su reglamento, el comité escolar y brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para iniciar esta nueva etapa con mayor confianza.