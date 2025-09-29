Dan nueva imagen a la escultura Nahuepula, de Alejandro Mojica

Nahuepula, que se ubica por el Boulevard Francisco Labastida Ochoa, frente a instalaciones de la UAS, significa en la cultura yoreme unidad, explicó el artista, idea que le compartió Bernardo Esquer, músico tradicional y danzante de verano.

“Tuvo buen acabado, la pintamos con muy buena pintura y tenía un barniz resistente. Duró bien, más o menos unos 8 ó 10 años. Entonces yo estuve pidiendo a los distintos presidentes municipales de esa fecha para acá, que le dieran mantenimiento y no se le dio”.

“Entonces hice 11 piezas ambientales, me ayudaron varios artistas y estaba planeada para hacerse como en un material efímero porque eran nada más para ese día. Finalmente la hicimos en metal para donarla, la doné a la ciudad, y se puso en el malecón, en 2007. Desde entonces no se le había dado mantenimiento”, explicó Alejandro Mojica.

La obra se inauguró en 2007, y formó parte de una serie de esculturas que Mojica hizo para el evento Espacio Televisa, que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, en 2006.

“Significa la unidad, por ejemplo, en una mandarina, varios gajos juntos forman la mandarina, o en el harpa, esos objetos que juntos tienen otro significado, adquieren otro significado y para mí eran el tomate, como fue en la en la administración de Jesús Aguilar Padilla, era un tomate dividido en 18 gajos, como los 18 municipios, que formaban un tomate gigante”, señaló.

“Después se crearon más municipios en Sinaloa, El Dorado y Juan José Ríos, y ya no tenía sentido volver a pintar los tomates rojos. Entonces, pensé darle otro significado, como el de la unidad de los artistas, e invité a 18 artistas”.

En una primera etapa, participaron Lenin Márquez, Leo Salgado, Antonio Rembao, Rosa María Robles, José Bañuelos, Gerónimo Guevara, Margarita Torres, Héctor Monge, Raúl Torres y Marcelo Valle, de Culiacán.

Habrá una segunda intervención el 19 de octubre en la que participarán Dory Perdomo (Mazatlán), Carlos Zeta (Mazatlán), Manuel Carlock (Mazatlán), Jair Jorge Robles (Los Mochis), Alejandro Álvarez (Los Mochis), Dr. Feis, Bacse y Alejandro Mojica, de Culiacán.

Esta primera etapa la incluyeron en las actividades de festejos por el 494 Aniversario de Culiacán. Y la segunda será dentro del Festival Cultural Sinaloa, que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura, el 19 de octubre también, de 9:00 a 17:00 horas.

“Será como una reinauguración de la escultura, porque es cuando vienen los artistas de fuera, también me va a apoyar la Universidad Autónoma de Sinaloa porque dará hospedaje para los artistas de fuera bueno, el ayuntamiento con tránsito, el permiso, protección civil, todo lo que se requiere. También es importante destacar el apoyo de Roberto Balcázar que me prestó unas lonas, conos y una planta de luz. También el ayuntamiento puso una planta de luz”.

Después, por iniciativa de Rosa María Robles, se irán a celebrar en una fiesta en La Aurora, dijo.

Mojica destacó que los 18 artistas colaboraron de una manera gratuita y se les dio total libertad para que cada uno interviniera libremente cada pieza, no hay temática, colores, cada uno eligió. Unos van a trabajar con aerosol, los artistas urbanos, otros pinceles, plantillas.

“Creo que eso es lo que le va a dar riqueza a la pieza, la confrontación de ideas, de lenguaje artístico, de narrativa de cada uno, y le va a dar un nuevo significado a la pieza, y también se va a iluminar”.

El artista consideró que cosas como estas hacen falta a la ciudad.

“Dentro de todo este tema de la violencia, voltear a embellecer la ciudad a través de la obra pública, restaurar la obra pública para todos, para la convivencia de todos, es positivo, es una acción positiva”.