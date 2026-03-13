Dan ‘Una mirada al mundo de la mujer’ a través del arte

Más de 50 artistas internacionales mostraron a través de distintos lenguajes visuales el universo de las mujeres, en la exposición Una mirada al mundo de la mujer, que se inauguró en la Casa de la Cultura “Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros”.

Así se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con una serie de actividades que llevaron a recordar cómo las mujeres se han abierto paso en muchos de los ámbitos, uno de ellos es el artístico.

Al inaugurar la 21 edición de la exposición, Kenia López Valenzuela, administradora de la Galería de Arte Frida Kahlo, señaló que con esta muestra se abre un espacio de reflexión que conecta generaciones y que se manifiesta a través de distintos lenguajes visuales.

“Durante todo mi trabajo aquí he visto a jóvenes artistas exponer por primera vez, y también he visto a artistas consolidadas reafirmar su voz con fuerza y convicción. He escuchado conversaciones que me han cambiado la manera de entender el arte y también la manera de entender mi responsabilidad dentro de este espacio”, enfatizó.