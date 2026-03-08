Dan ‘Una mirada al mundo de la mujer’ en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura “Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros” fue el espacio para conmemorar del Día Internacional de la Mujer con una serie de actividades que llevaron a recordar cómo las mujeres se han abierto paso en muchos de los ámbitos, uno de ellos es el artístico.

Al inaugurar la XXI edición de la exposición ‘Una mirada al mundo de la mujer’ que reúne las obras de más de 50 artistas internacionales, la administradora de la Galería de Arte Frida Kahlo, Kenia López Valenzuela, señaló que con esta muestra se abre un espacio de reflexión que conecta generaciones y que se manifiesta a través de distintos lenguajes visuales.

“Durante todo mi trabajo en la Galería Frida Kahlo he visto a jóvenes artistas exponer por primera vez, y también he visto a artistas consolidadas reafirmar su voz con fuerza y convicción. He escuchado conversaciones que me han cambiado la manera de entender el arte y también la manera de entender mi responsabilidad dentro de este espacio”, enfatizó.

En el evento también se dieron cita las artistas Maricruz Olivas y María Estela García Sotelo, quienes se refirieron al desarrollo de las mujeres en el mundo del arte y destacaron que el Día Internacional de la Mujer es memoria, resistencia, y el eco de mujeres que alzan la voz.

Como parte de las actividades, las jóvenes del Club de Lectura El caracol aventurero, Amayrani, Alisson, Sara, Geovanna y Raquel dieron lectura al texto “La joven que no sabía tocar el piano y fue asesinada por un feminicida”, haciendo alusión con ello a la violencia que sufren tantas mujeres a manos de hombres.

Asimismo, se contó con la participación de la artista Pau Matinée con el programa “Memoria y desaparición”, con un repertorio que incluyó los temas de su autoría ‘No con nuestros niños’, ‘Canto por ellos’, ‘Ninguna está a salvo’ y ‘¿Quién me buscará?’, con este último la cantautora obtuvo el tercer lugar en el Segundo Concurso de la Canción Feminista 2026.