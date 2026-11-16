Con relatos, canciones y expresiones artísticas, niñas y niños dieron vida a algunos de los pasajes de “El Principito”, durante una presentación titulada “Solo lo esencial es visible a los ojos”, realizada como parte del programa Jueves Literario.

La actividad, que tuvo como escenario un encuentro dedicado al fomento de la lectura, reunió a nueve pequeños que, bajo la dirección de la maestra Lizette Mariana Rodríguez, compartieron fragmentos de la reconocida obra del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.

La presentación se realizó en el marco del Día Nacional del Libro, celebrado el 12 de noviembre, y combinó literatura con música, mediante piezas interpretadas con técnicas de percusión y una propuesta escénica inspirada en los antiguos juglares.

Los participantes mostraron su entusiasmo y talento a través de esta experiencia artística, acompañados musicalmente por los maestros Iliana Osuna y Ramón Rojas, este último en la guitarra.

Melina Nava, de 9 años; Osman Varillas, de 6; Itzan Orozco, de 4; Ethan Orozco, de 9; Juan José Reyes, de 6; Camila Bustos, de 6, y Yael Castillo, de 6 años, fueron algunos de los pequeños que formaron parte de la presentación.

Durante el encuentro, Rodríguez explicó que el propósito de este tipo de actividades es acercar a las infancias al arte desde el disfrute y la libertad de expresión, además de brindarles herramientas para reconocer y canalizar sus emociones mediante la literatura, la música y otras manifestaciones artísticas.

La bienvenida estuvo a cargo de María Muñoz, impulsora del programa Jueves Literario, quien destacó la importancia de generar espacios para que las nuevas generaciones descubran y disfruten la literatura.

Al finalizar, el público reconoció la participación de los pequeños con fuertes aplausos e incluso pidió una canción más, como muestra de entusiasmo por su presentación.

Para cerrar la jornada, María Muñoz entregó reconocimientos a los participantes, en celebración de su dedicación y acercamiento a las distintas expresiones del arte.