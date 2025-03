“El libro El arte de las muñecas mexicanas: de trapito, listones, estambre y alambre, es un homenaje a todas estas creadoras maravillosas que tiene nuestro país y espero que el libro haya podido retratar eso”, expresó su autor, Luis Reza Reyes, al presentarlo en el Museo de Arte de Sinaloa.

La presentación fue parte de las actividades de la Expo Muñeca, de muñecas artesanales. Participaron la diputada Sthéfany Rea Reátiga, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, y Minerva Solano Moreno, artista visual, docente y promotora cultural, quienes hicieron los comentarios.

Reza Reyes agregó que esta colección la empezó hace más de 18 años, comprando una muñeca para regalar, en Oaxaca, “esta muñeca viajó conmigo durante dos semanas que estuvimos en diferentes localidades en Oaxaca y para que no se maltratara yo la sacaba de la maleta y me fui encariñando, y al final no la regalé”.

Luego, empezó a coleccionar otras más durante sus andanzas por el país, y a investigar sobre su origen, sus creadoras, entrevistarse con ellas, tomando datos, y “empecé a descubrir a mujeres maravillosas, pues mayoritariamente son mujeres las que hacen muñecas, y me enganché y empecé a coleccionarlas, pero hay un momento en que, o eres coleccionista o eres acumulador, y yo he sido coleccionista, y esto implicaba un trabajo para mí de catalogar, de saber qué tenía en mi colección, de encontrar a las autoras”.