Dan voz a la poesía femenina en Casa Haas

Las voces, emociones y reflexiones de 11 escritoras sinaloenses se hicieron presentes en Casa Haas, durante el Festival Internacional La Mujer en las Letras, que reunió a autoras de distintas trayectorias en el encuentro “Mujeres Escritoras”.

En el marco del programa Jueves Literario, las participantes compartieron poemas de su autoría, algunos inéditos, en una jornada dedicada a visibilizar la creación literaria de las mujeres y abrir espacios para que sus obras lleguen a nuevos lectores.

Karina Castillo explicó que el festival busca promover la participación femenina en la literatura y dar voz a escritoras de diferentes estados de México y de diversas partes del mundo.

La actividad reunió propuestas poéticas que abordaron sentimientos, experiencias y reflexiones en torno al amor, la paz, la vida y el universo interior de sus autoras, mostrando la diversidad de perspectivas que convergen en la poesía contemporánea.

El Festival Internacional La Mujer en las Letras es impulsado por Beatriz Saavedra Gastélum y está vinculado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de sus espacios académicos de Historia y Geografía, así como con el Museo de la Mujer, en la Ciudad de México.

Castillo destacó que uno de los propósitos de la iniciativa es ofrecer un espacio tanto a escritoras con trayectoria como a nuevas voces, para que compartan sus creaciones con libertad, sin estar sujetas a una temática determinada.

Además de la difusión de sus obras, las participantes tuvieron la posibilidad de que sus textos formen parte de futuras publicaciones recopilatorias impulsadas por la UNAM, una oportunidad para ampliar el alcance de sus propuestas literarias.

En esta edición participaron Elizabeth Estolano Gutiérrez, María Félix Raygoza, Julieta Montero, Silvia Michel Acosta, Miriam Karina Castillo, Pastora Almanza, Flor Liliana Estrada Hernández, Gloria López Gavito, María Muñiz, Guadalupe Rojas y Sara Martínez, quienes recibieron reconocimientos por su trayectoria y participación.

El encuentro contó con el respaldo de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), que apoya la realización de actividades culturales y artísticas.

La jornada concluyó con un momento musical a cargo del cantante Fernando Landeros, quien recibió un reconocimiento especial por su participación. Junto a Elizabeth Estolano, interpretó “Se me olvidó otra vez”, canción de Juan Gabriel, para cerrar la tarde en la que la literatura y la música se unieron en torno a la expresión artística de las mujeres.