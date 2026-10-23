Daniel Ochoa recorre el Romanticismo en Casa Haas

Las grandes obras del Romanticismo musical resonaron en Casa Haas con el pianista Daniel Ochoa Gaxiola, quien ofreció el concierto “Romanticismo: Germen y Apogeo, de Beethoven a Liszt”, como parte de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2026.

Durante la velada, el intérprete acercó al público a la evolución del lenguaje pianístico de este periodo musical, a través de un repertorio que reunió composiciones de Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin y Franz Liszt.

Antes de comenzar con las interpretaciones, Ochoa Gaxiola dio la bienvenida a los asistentes y compartió detalles sobre los compositores, el contexto histórico de sus obras y la relación musical entre Beethoven y Liszt, eje central de la propuesta.

El programa inició con la Sonata para piano número 1 en fa menor, Op. 2 número 1, de Beethoven, seguida del Rondó caprichoso, Op. 14, de Mendelssohn, y el Scherzo número 3 en do sostenido menor, Op. 39, de Chopin.

Uno de los momentos destacados de la presentación llegó con la Sonata en si menor, S. 178, de Liszt, una composición de aproximadamente 28 minutos que permitió apreciar la destreza técnica y la expresividad del pianista, en una obra que exige una interpretación capaz de enlazar distintos motivos musicales.

Previo a su ejecución, Ochoa explicó algunos elementos para facilitar la comprensión de la pieza y ayudar a los asistentes a identificar las transformaciones de sus temas a lo largo de la composición.

“Liszt juega a lo largo de la obra con todos estos motivos y los va modificando. Los alarga, los hace más lentos, los hace más rápidos. Y espero que ustedes más o menos a lo largo de la obra puedan irlos identificando”, expresó.

De esta manera, el concierto combinó la interpretación pianística con una explicación del repertorio, lo que permitió al público conocer más sobre la estructura y los recursos musicales de una de las composiciones más representativas de Liszt.

Al finalizar, los asistentes respondieron con entusiasmo a la presentación y algunos permanecieron en Casa Haas para felicitar al pianista e intercambiar impresiones sobre la velada.

El concierto formó parte de las actividades del Festival Cultural Sinaloa 2026 en Mazatlán, con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, que contribuye a la difusión de propuestas musicales y al acercamiento del público a distintos periodos de la música clásica.