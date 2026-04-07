Daniela López impartirá taller de grabado en linóleo en el Museo de Arte de Mazatlán

Con el objetivo de impulsar la formación artística y promover las técnicas tradicionales del grabado, el Museo de Arte de Mazatlán invita al Taller de Grabado en Linóleo que será impartido por la artista visual Daniela López Ley.

Las sesiones se llevarán a cabo todos los jueves de 12:00 a 14:00 horas, iniciando el 9 de abril. El taller contempla cinco clases programadas los días 9, 16, 23 y 30 de abril, así como el 7 de mayo.

Este espacio formativo tiene como finalidad introducir a los participantes en las bases del grabado, con énfasis en el linograbado en blanco y negro, técnica tradicional que consiste en el tallado de una matriz para la posterior impresión de imágenes.

Como parte del programa también se abordará la técnica de placa perdida, proceso que permite la elaboración de composiciones a color a partir de una sola matriz intervenida de manera progresiva, lo que da como resultado obras únicas.

Durante el curso, los asistentes también podrán experimentar con diversos soportes de impresión como papel y tela, lo que permitirá ampliar sus posibilidades creativas dentro de la gráfica.

El taller está dirigido a personas a partir de los 12 años. No es indispensable contar con experiencia previa en grabado, aunque sí se recomienda tener conocimientos básicos de dibujo.

Daniela López Ley es egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas por la UDLAP y cuenta con formación en arte terapia. Ha impartido talleres para niñas, niños y jóvenes, además de desempeñarse como docente en distintos niveles educativos. Su producción artística se enfoca principalmente en la gráfica contemporánea.

La cooperación para participar es de 3 mil pesos e incluye materiales. Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 669 985 3502 en horario de oficina o acudir directamente al Museo de Arte de Mazatlán, ubicado en el Centro Histórico.