La danza contemporánea y la música llegaron al Paseo de las Artes con el cantautor Mario López Mascareño, que interpretó baladas de su autoría, y la bailarina y coreógrafa Danya González con la pieza Mientras el félido duerme.

La bailarina, egresada de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa del Isic, se presentó dentro de la sección Danza en espacio público, a cargo de la maestra Rocío Arrieta, con quien José Alfonso Flores Carrasco, fundador e impulsor del único tianguis cultural de la ciudad, entabló una plática sobre danza, sobre la importancia de la mediación cultura, así como sobre el trabajo realizado por Danya González, originaria de Culiacán y con una trayectoria muy prometedora dentro de la danza.

Manuel López Mascareño provocó entusiasmo con una serie de baladas inéditas de su autoría, acompañándose con pistas, para cantar los temas Contigo quiero vivir, Cuando digo te quiero, dices te amo, Lo que quiero ser, El soy yo, Gracias, Hace un tiempo, No, no, no, Paloma blanca, Quiero entrar en tu vida y Solo por ti, que fueron muy aplaudidas y acompañadas con palmadas.

En la sección poética, no podía faltar la participación de Guillermo Castro Ugalde y de Margarita Galván quienes, junto con Flores Carrasco, ofrecieron algunas de sus creaciones al público congregado en el callejón con que termina la calle Jesús Andrade, a un costado de las instalaciones del Isic, junto al malecón.

Junto con ello, los asistentes pudieron admirar y disfrutar la exposición y venta de productos de gastronomía y de piezas de arte, joyería, artesanías, productos elaborados con miel, entre otras cosas, en un espacio que está a punto de celebrar su décimo primer aniversario