Danza Joven compartió el cuento de Michael Ende en parque Horizontes

En el Parque Horizontes de la Virtud del fraccionamiento Horizontes, la Compañía Danza Joven de Sinaloa ofreció un espectáculo dirigido a niñas y niños, bajo la dirección del maestro Carlos Zamora.

Desde el caparazón de la tortuga, es un espectáculo multidisciplinario creado por Patricia Marín y está basado en el cuento para niños Momo, de Michael Ende (autor de La historia sin fin).

Participaron los bailarines de Danza Joven, así como invitados y bailarines en residencia de esta compañía. Ellos son Andrea Luna (como Momo), Edylin Zatarain (Casiopea, la tortuga), Marco Antonio Rodríguez (Señor Fussi), Carlos Zamora (Beppo), Mario Cázares (Giggi), Bryant Gaitán (Hombre de Gris), Nina Zamora Zatarain (Bibbi Gail), Alondra Alvarado (Dedé), Melissa Alfaro (Toronto) y César Yee (Claudio).

En numeroso público asistente disfrutó de un cuento divertido, que promueve la amistad, la bondad y el valor del tiempo y de las cosas sencillas de la vida, más allá del consumismo y el estrés de la vida moderna, y en su desarrollo se recurre a la danza, el teatro, los juegos de malabares y acrobáticos, las artes visuales y algo de ópera, con la potente voz del maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo, director del Coro de Ópera de Sinaloa (Largo al factótum, de Mozart).

Momo es una niña con un don muy especial: sólo con escuchar consigue que los que están tristes se sientan mejor, que los que están enfadados solucionen sus problemas o que a los que están aburridos piensen cosas divertidas, pero la repentina llegada de Los Hombres Grises cambiará la vida de todos.

Con el pretexto de ahorrar tiempo, la gente vive más de prisa, metida en sus aparatos electrónicos, consumiendo lo que no necesita, atestando el tráfico con autos que no requiere, tan acelerados que no tienen tiempo para nada, y menos para jugar con los niños.

Solo la tortuga Casiopea, quien controla el tiempo, sabe lo que hay que hacer, pero necesita encontrar a Momo, la única niña que no cae en la trampa, para arreglar la situación. Pero los Hombres Grises tratarán de impedirlo.