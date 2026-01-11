Danza Joven de Sinaloa presenta ‘Momentos de paz’ en el Botánico

Como parte del programa “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, la tarde noche del viernes se presentó la Compañía Danza Joven de Sinaloa con el espectáculo “Momentos de paz”, ante un numeroso público reunido en torno al árbol luminoso colocado en la explanada del Jardín Botánico de Culiacán.

”Navidad en el Botánico”, organizado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P., contó como en años anteriores con participación de diversas compañías artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura, como una manera de llevar las expresiones del arte y la cultura a la sociedad.

Con la dirección del maestro Carlos Zamora, en el espectáculo participaron Edylin Zatarain, Mario Edén Cázares, Alondra Alvarado, Melissa Alondra, César Álvarez Yee, Bryant Gaytán y el propio Zamora.

El espectáculo se conformó por cuatro piezas de danza contemporánea creadas con música clásica de diferentes épocas y estilos, siendo la última de ellas la hermosa y potente “Oda a la Alegría”, de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, que contó con la participación de todos los bailarines.

A través de la danza, vestidos de color blanco, apoyándose con telas del mismo color, los bailarines compartieron un mensaje de felicidad, resiliencia, armonía y hermandad. Como el mismo director de la compañía lo señaló, fueron “cuatro momentos para respirar, por nuestro presente, por nuestro mundo y sobre todo, por nuestra ciudad”.

”El Fauno”, una de las más destacadas piezas de la Compañía Danza Joven, coreografiada por Edylin Zatarain, inspirada en el poema “Preludio a la siesta de un fauno” de Mallarmé con lamúsica de Debussy, representando un clásico moderno que han presentado en diversos escenarios, explorando temas poéticos y simbólicos fue protagonizada por Carlos Zamora como una manera de explorar la memoria y la vida a través de la danza, en un espectáculo que fue reconocido con aplausos del público.