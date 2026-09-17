Danza Joven trasciende la representación literal para narrar el Sinaloa actual

Viajar a la Ciudad de México y participar en actividades relacionadas con el Premio Nacional de Danza, dio a la Compañía Danza Joven de Sinaloa la oportunidad de ampliar vínculos con instituciones, compañías y creadores del ámbito nacional.

Ahora, Carlos Zamora vislumbra una nueva etapa para la agrupación: una en la que la compañía pueda mirar hacia adentro y encontrar un lenguaje propio para hablar de lo que ocurre en Sinaloa.

Coreógrafo, bailarín y director de Danza Joven desde 2014, Zamora considera que cada inicio de ciclo representa una oportunidad para replantear los caminos de la compañía y de sus integrantes.

“Esta gira fue muy nutritiva a nivel de relaciones públicas de la compañía, de fortalecimiento académico porque conectamos con escuelas, talleres y foros abiertos al público y siempre con miras de abrir puertas para los alumnos de la Licenciatura en Danza Contemporánea, los ex alumnos que también son muchos, después de 14 ó 15 generaciones”.

En la reciente visita, compartió el artista, establecieron vínculos con el gremio, la Coordinación Nacional de Danza y otras compañías, y fue una forma de observar qué se está creando actualmente en el país.

“Como director, para mí ha sido navegar un barco que tiene un montón de necesidades”, dice, y reconoce como una de las aspiraciones, llevar a la agrupación hacia la vanguardia y encontrar cada vez mejores lenguajes escénicos.

Llevar a Sinaloa a nuevos escenarios

En la Ciudad de México presentaron Descensor, una obra creada en 2013 por el coreógrafo colombiano Vladimir Rodríguez y que retomaron y enriquecieron en 2025 en una coproducción entre su autor, Edilyn Zataráin y Zamora.

La pieza pasó de 20 a 50 minutos, incorporó dos personajes más y amplió su discurso teatral y coreográfico. Y formará parte del programa de la Octava Temporada Cultural de la Universidad Autónoma de Occidente que se presentará en el Teatro Lince

“La propuesta habla de cómo el humano tiene muchos monstruitos dentro y en un elevador entran diferentes personajes y conforme bajan de piso, se van convirtiendo en un poco más animalescos. Es un poco la reflexión que nos decían los maestros, de que habían visto la pieza no nada más como un ejercicio personal, sino nacional, la pieza habla de Sinaloa y habla de México en general”, explicó Zamora.

Para el director, uno de los retos actuales de la danza joven es encontrar los símbolos adecuados para llevar a escena la realidad sinaloense sin caer en la representación literal.

En 2008, recordó, la compañía presentó Tocar fondo, obra de Javier Basurto, en la que abordaba el contexto que vivía Sinaloa durante la llamada guerra contra el narcotráfico.

En aquella pieza, señaló, hacía referencias directas a la cultura regional, como la música de banda, la cerveza, los bailes y otros elementos reconocibles.

“Jugar con los símbolos de una forma mucho más sutil y abstracta puede potencializar el trabajo, y en ese mismo sentido también estaremos como compañía trabajando junto a Sabaiba Teatro en ‘Así canta Sinaloa’, un espectáculo de entretenimiento que también rescata mucho de las potencias sinaloenses, reconociendo a compositores enormes de la música de la música regional, pop, baladas, etcétera”.