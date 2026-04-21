Danza Visual inaugurará el Festival Internacional de Danza José Limón este miércoles con ‘Noyollo Opus 52’ en Mazatlán

El puerto se vestirá de gala para recibir una de las celebraciones dancísticas más importantes del país, el Festival Internacional de Danza José Limón, que se inaugurará este miércoles 22 de abril, a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta, con la puesta en escena “Noyollo Opus 52”, a cargo de la compañía Danza Visual.

Esta obra multidisciplinaria es un diálogo profundo entre la danza contemporánea, la ópera y el piano en vivo. Inspirada en los Liebeslieder Waltzer op. 52 de Johannes Brahms, la pieza busca generar una conexión íntima y dinámica con el espectador a través de la reflexión y la autoexploración.

Bajo la dirección de Fernando Melo —ex director artístico del Göteborgsoperans Danskompani de Suecia—, el escenario cobrará vida con un ensamble de primer orden: Un despliegue en escena de cinco bailarines, cuatro cantantes y dos pianistas.

Participan la mezzosoprano Paola Danae Gutiérrez Candia, la soprano Wendy Oviedo y el barítono Pablo Aranday. La música en vivo estará a cargo de los pianistas Karina Peña y James Pulles quienes interpretarán la partitura de Brahms, entrelazada con un diseño sonoro contemporáneo.

En el cuerpo de baile participan Samantha Nevárez, Anivdelab Ponce de León, Leonardo Beltrán, Jonathan Alaves, Tlathui Maza y Fernando Zárate.

La coreografía y dirección de escena son obra de Fernando Melo, mientras que la dirección musical y diseño sonoro están a cargo de Rogelio Marín. La producción general es coordinada por Patricia Marín, Leonardo Beltrán y Rogelio Marín.

La entrada es gratuita con boleto, que se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.