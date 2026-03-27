Cultura
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Festival artístico

Danzan escuelas de danza ‘sobre las Olas’

Más de 20 academias deleitaron al público que llenó el Teatro Ángela Peralta
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/03/2026 14:51
27/03/2026 14:51

Ante un Teatro Ángela Peralta lleno, con el pie derecho inició “Danzando sobre las Olas”, festival artístico que reunió a más de 20 academias para deleite del público que al final de la función se puso de pie y brindó una efusiva una ovación a los artistas.

Al correr el telón del teatro se pudo apreciar como el proyecto artístico creado por el coreógrafo y gestor cultural Daru Camacho, se consolida como un gran escaparate de las artes escénicas en el puerto, al convocar a más de 270 artistas que llenaron de ritmo, color y talento el escenario del TAP.

Bajo la producción de Escaparate Productora y la dirección del coreógrafo Daru Camacho, el espectáculo reunió a bailarinas y bailarines de entre 6 y 70 años de edad, quienes presentaron un programa diverso que fue desde la salsa a la bachata, de la elegancia del jazz, la alegría del folclore mexicano y, la espectacularidad del teatro musical.

Las academias y compañías que dieron vida a “Danzando sobre las olas” fueron: Rumba Latina, Danza Indigo, 360 Teatro, Annie’s Talent House, Ananda Dance Center, Amadas Dance, Actividades Mazatl, Fancy Dance Studio, Ready to Dance, Devant Studio, Havana Dance Studio y Edith Clavel Dance Estudio.

$!Rebeca Llamas recibió un reconocimiento por 53 años de trayectoria como bailarina.
Rebeca Llamas recibió un reconocimiento por 53 años de trayectoria como bailarina.

La primera pieza interpretada fue “Sal, Arena y Mar”, de Daru Camacho quien, con una pieza sencilla inspirada en el ritmo de las percusiones, creó algo inesperado, basándose en el trabajo en equipo, para reconocer a los coreógrafos que por diferentes circunstancias se enfocan en la docencia y han dejado de bailar.

Devant Studio interpretó la obra “Susurros del viento”, una coreografía de Esli Millán; con 360 teatro sobre el escenario, llegó la pieza “Money”, una propuesta de Valeria Cota; Edith Clavel Dance Studio debutó “La sirenita”, una creación de Perla Clavel, entre otras presentaciones.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento a la maestra Rebeca Llamas, por 53 años de trayectoria como bailarina, coreógrafa y promotora cultural, su legado la ha convertido en una embajadora del folclore mexicano a nivel internacional, y se le reconoce como en formadora de nuevas generaciones de artistas en el puerto.

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