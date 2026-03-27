Danzan escuelas de danza ‘sobre las Olas’

Ante un Teatro Ángela Peralta lleno, con el pie derecho inició “Danzando sobre las Olas”, festival artístico que reunió a más de 20 academias para deleite del público que al final de la función se puso de pie y brindó una efusiva una ovación a los artistas.

Al correr el telón del teatro se pudo apreciar como el proyecto artístico creado por el coreógrafo y gestor cultural Daru Camacho, se consolida como un gran escaparate de las artes escénicas en el puerto, al convocar a más de 270 artistas que llenaron de ritmo, color y talento el escenario del TAP.

Bajo la producción de Escaparate Productora y la dirección del coreógrafo Daru Camacho, el espectáculo reunió a bailarinas y bailarines de entre 6 y 70 años de edad, quienes presentaron un programa diverso que fue desde la salsa a la bachata, de la elegancia del jazz, la alegría del folclore mexicano y, la espectacularidad del teatro musical.

Las academias y compañías que dieron vida a “Danzando sobre las olas” fueron: Rumba Latina, Danza Indigo, 360 Teatro, Annie’s Talent House, Ananda Dance Center, Amadas Dance, Actividades Mazatl, Fancy Dance Studio, Ready to Dance, Devant Studio, Havana Dance Studio y Edith Clavel Dance Estudio.