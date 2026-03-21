Danzonera y Dulce Danzón celebran tres años de tradición y música

El callejón Liverpool se llenó de cadencia, memoria y alegría con la presentación de Danzonera, agrupación integrada por maestros del Centro Municipal de las Artes, en una jornada especial de ArtWalk que sirvió para celebrar el tercer aniversario de Dulce Danzón, grupo que desde hace tres años mantiene vivo en Mazatlán el gusto por este elegante género bailable.

La presentación reunió dos fuerzas que dialogan de manera natural: la música en vivo y la comunidad que la baila. Por un lado, Danzonera mostró una propuesta musical fresca, cuidada y respetuosa de la tradición; y Dulce Danzón confirmó que este género es una práctica viva, afectiva y necesaria para quienes encuentran en él, belleza, convivencia y bienestar.

Integrada por Frida Fernández, en la flauta; Eduardo Galicia, en sax alto; Israel Aragón, en sax alto y clarinete; Sebastián Cedillo y Javier Ochoa, en las trompetas; Juan C. Chavarría, en el trombón; Daniel Sánchez, en el bajo eléctrico; y Max Carreón, en los timbales, la agrupación dejó ver una sonoridad compacta, elegante y llena de matices, capaz de sostener con firmeza la esencia del danzón y al mismo tiempo abrir espacio para una interpretación fresca y dinámica.

El maestro percusionista Max Carreón expresó que Danzonera nace de la inquietud compartida entre músicos y maestros del CMA y de Camerata Mazatlán, quienes buscaron abrir un nuevo espacio para el danzón a partir de la experiencia musical de sus propios contextos. El resultado es un formato que, sin ser una gran danzonera tradicional, funciona como una pequeña banda sinfónica con identidad propia: maderas, metales, percusiones y el uso del bajo eléctrico como un elemento moderno que aporta una sonoridad distinta.

Explicó que el grupo interpreta danzón cubano y mexicano, con repertorio proveniente de diversas raíces y estados del país, con una libertad artística que permite incorporar improvisaciones, arreglos, aportaciones personales y decisiones colectivas.