Darán una mirada al vestuario real del Carnaval en ‘Recuerdos y Nostalgia’

La exposición que se lleva a cabo en el marco de los 128 años de tradición de la máxima fiesta porteña, contará con la presencia de la Corte Real 2026: SGM Anahí I, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán; SGM Mariana I, Reina de los Juegos Florales; SM Javier I “El chiras”, Rey de la Alegría; SGM Eileen I, Reina Infantil y SGM Noelia I, Reina de la Poesía.

Una mirada íntima al vestuario real del Carnaval de Mazatlán podrán dar los espectadores en la exposición “Recuerdos y Nostalgia”, que inaugurará el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán el jueves 12 de febrero, a las 14:00 horas en Casa Haas.

La muestra ofrece un recorrido visual y emocional a través del vestuario que han portado aquellos que ostentaron la corona en ediciones pasadas. Los asistentes podrán admirar de cerca piezas que narran la evolución de la fiesta, desde la suntuosidad del “Eclipse Barroco” hasta el orgullo nacional de “Con Fervor Patrio”.

Cada traje es una pieza de ingeniería artística, creaciones hechas a mano, bordados minuciosos en lentejuela, chaquira y pedrería fina, historias tejidas, detalles de la corte, memorias de seda y ecos del tiempo que definen el pasado y presente de la máxima fiesta porteña. Cada vestido cuenta una historia de esfuerzo, diseño y pasión. Es el espíritu festivo que logra convocar a miles de familias y visitantes, materializado en telas y brillos que trascienden generaciones.

128 años de legado real

Desde que Winnie Farmer fuera coronada como la primera reina del Carnaval de Mazatlán en 1898, el atuendo real ha sido el símbolo máximo de la entronización. Para los soberanos, el momento de portar la indumentaria real es el clímax de una espera ansiosa, pues representa el traje con el que serán recordados para siempre y con el que pasan formalmente a la historia de la celebración más esperada del puerto.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de febrero, en horarios de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Sábados de 9:00 a 13:00 horas. Casa Haas se ubica entre las calles Heriberto Frías y Mariano Escobedo.