$!David Toscana y Jordi Valls Pozo presentan sus obras en la FIL Culiacán 2026

CULIACÁN._ Las reflexiones sobre la dignidad humana, la existencia y el poder de la palabra reunieron a lectores durante el penúltimo día de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026, con las presentaciones de los libros “El ejército ciego”, del escritor mexicano David Toscana; y “Oratorio”, del poeta catalán Jordi Valls Pozo. En el Auditorio MIA, Toscana conversó sobre su novela “El ejército ciego”, publicada por Alfaguara, cuya historia retoma un episodio ocurrido en el año 1014, cuando miles de soldados búlgaros fueron cegados por órdenes del emperador bizantino Basilio II, luego de una batalla.

Acompañado por Eduardo Antonio Parra y Elizabeth Moreno, el escritor originario de Monterrey, Nuevo León, habló sobre la manera en que construyó una historia a partir de este hecho histórico para abordar temas como la dignidad humana, la imaginación y la belleza frente a la barbarie.

Durante la presentación también reflexionó sobre la relación entre la ceguera y la literatura, al señalar que los lectores construyen las imágenes de una historia mediante las palabras, sin observar directamente los acontecimientos narrados. “Voy a narrar lo que no vi para que lo vea quien me escuche”, expresó al compartir su concepción de la narración y recordar los orígenes de la literatura vinculados con la oralidad.





Más tarde, la poesía tomó el escenario con la presentación de Oratorio, obra originalmente escrita en catalán por Jordi Valls Pozo y traducida al español por el sinaloense Mario Bojórquez, ganador del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2026. Bojórquez y Adalberto García López estuvieron a cargo de presentar el libro, una propuesta que transita entre la reflexión filosófica, la ciencia y la expresión poética para explorar la existencia y el misterio de la vida.