De ‘acitronar’ a ‘sopotocientos’: La RAE suma al Diccionario términos latinoamericanos

El español de la calle, el de la cocina, el del barrio y el de las pantallas ya tiene su lugar consagrado en el papel y en la web. La Real Academia Española (RAE) presentó en Madrid la 24 edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE), la primera de carácter “nativo digital” —diseñada desde su versión web antes de imprimirse en dos tomos de 3 mil 606 páginas editados por Espasa.

La última edición completa databa de 2014. Aunque a lo largo de los años se lanzaron actualizaciones digitales, esta versión renueva de raíz la obra con 99 mil 990 artículos, más de 6 mil entradas inéditas y cerca de 209 mil 000 acepciones. Entre términos de la conversación digital y social contemporánea como influencer, pódcast, ecoansiedad, gordofobia, basuraleza, docuserie, edadista, racializar, trans o narcolancha, la gran protagonista de la entrega es la geografía hispanohablante: se incorporaron mil 570 voces de uso exclusivo en distintos países y mil 490 gentilicios, alcanzando 20 mil 672 acepciones con marcas de uso americano.

¿Qué significan las nuevas palabras latinoamericanas del Diccionario?

Durante la presentación junto a la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), delegadas y delegados de cada país destacaron términos emblemáticos que enriquecen el repertorio común:

Voces de uso cotidiano y transporte:

Acitronar (México): En la gastronomía mexicana, técnica culinaria que consiste en freír u hornear cebolla, ajo u otros ingredientes a fuego lento hasta dejarlos tiernos, brillantes y transparentes sin que lleguen a dorarse.

Bicisenda (Argentina, Paraguay, Uruguay): Carril exclusivo o vía acondicionada en calles y avenidas para el tránsito de bicicletas (lo que en otros países se conoce como ciclovía o carril bici).

Cocotaxi (Cuba): Pequeño vehículo motorizado de tres ruedas, similar a una motoneta techada con forma esférica y abierta, muy utilizado para el transporte de turistas en las calles de La Habana.

Corillo (Puerto Rico): Grupo de amigas y amigos, pandilla o círculo cercano de personas que se reúnen para convivir o salir de fiesta.

Motoconcho (República Dominicana): Servicio de transporte público informal brindado en motocicleta; también se utiliza para nombrar al conductor que ofrece el viaje.

Puntabola (Bolivia): Bolígrafo, pluma o lapicera esferográfica.

Las elegidas por las academias de cada país:

Asegunes (México): Sustantivo coloquial usado para señalar dudas, condiciones, reservas o inconvenientes ante una propuesta (“el proyecto está bien, pero tiene sus asegunes”).

Asere (Cuba): Expresión entrañable de saludo o tratamiento de amistad equivalente a “amigo”, “hermano” o “compañero”.

Guámbito / Guámbita (Colombia): Voz coloquial para referirse con cariño a una niña, un niño o una persona muy joven.

Yamor (Ecuador): Bebida tradicional andina elaborada a base de siete variedades de maíz fermentado, emblemática de las festividades indígenas de Otavalo.

Morro / Morra (El Salvador): Término coloquial utilizado para denominar a una persona joven, adolescente o niña/o.

Yisero (Venezuela): Persona que trabaja colocando paneles de yeso (drywall) en la construcción y acabados arquitectónicos.

Merkén (Chile): Aliño o condimento ancestral de origen mapuche elaborado con ají seco y ahumado molido, a menudo mezclado con semillas de cilantro tostadas y sal.

Senderista (Perú): Persona perteneciente o simpatizante del grupo terrorista de extrema izquierda Sendero Luminoso, que operó desde finales del siglo XX.

Mengala (Guatemala): Mujer que viste el traje tradicional mestizo característico de ciertas regiones guatemaltecas, vinculado a festividades folclóricas.

Pochotón / Pochotona (Costa Rica): Persona fuerte, rolliza, saludable o de contextura robusta y vigorosa (asociada a la madera fuerte del árbol de pochote).

Sopotocientos / Sopotocientas (Panamá): Cantidad exagerada, innumerable o indeterminada de cosas o personas.

Bolaterapia (Paraguay): Práctica informal de charlar, soltar rumores, bromear o pasar el tiempo contando habladurías y anécdotas exageradas.

Amartelo (Bolivia): Sentimiento de melancolía, tristeza o desánimo que suele experimentar una niña o un niño cuando extraña profundamente a su madre, padre o cuidador habitual.

Medalaganario (República Dominicana): Actitud de quien actúa únicamente según su antojo, capricho o conveniencia (“lo que le da la gana”), sin sujetarse a normas o consideración ajena.

Chepibe (Argentina): Persona joven, ayudante o cadete encargada de realizar recados, mandados o tareas menores en un taller, oficina o comercio (derivado de la interjección “¡che, pibe!”).

Chivito (Uruguay): Clásico sándwich uruguayo de carne de lomo vacuna a la plancha, acompañado con jamón, queso, lechuga, tomate, mayonesa, huevo frito y tocino.

Nenequear (Honduras): Mimar, consentir o consentir con ternura excesiva a un bebé o a una persona como si fuera una criatura pequeña.

Cangrimán (Puerto Rico): Hombre poderoso, influyente, respetado o de gran autoridad e impacto en su entorno (vinculado al término urbano cangri).

Hispanounidense (Estados Unidos): Término identitario para referirse a la persona de origen o ascendencia hispanohablante que reside o nació en los Estados Unidos.

Pelucar (Guinea Ecuatorial): Esquilar, recortar o rasurar el cabello de manera rápida o precaria.

Cambios estructurales: Sinónimos, frecuencia y lenguaje incluyente

La académica y directora de la edición, Paz Battaner, explicó que la obra reorganizó sus artículos a fondo:

Jerarquía por uso real: Las acepciones ya no se ordenan por su origen gramatical, sino según su frecuencia de consulta y relación lógica de significado.

Moción de género completa: Las palabras con flexión masculina y femenina ya no se abrevian con una simple terminación en el lema (como -na), sino que despliegan la palabra completa (ejemplo: pocochotón, pochotona).

Etimologías y ejemplos: Se documentó la raíz etimológica de más de 54 mil 800 vocablos y se sumaron más de 85 mil 000 citas y ejemplos concretos.

Módulos de antónimos y afines: La plataforma web integró directamente pestañas con relaciones semánticas para ampliar la búsqueda sin salir de la misma pantalla.