El director mexicano José Luis Gutiérrez, de 31 años, mostró ante la OSSLA un oficio poco común a su edad con un peculiar espíritu germánico en su batuta.

En la catedral musical sinaloense

El jueves 26 de noviembre, en el concierto de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) en Culiacán, un muchacho subió con paso rápido al podio. Era su debut como director en su propio país. Al levantar la batuta empezó la sorpresa. Dos acordes fortísimos, con el redoble del timbal, cimbraron la sala. “La Obertura Trágica” —así la tituló Brahms— empezó a tomar forma, y el espíritu del compositor impregnó el recinto.

¡Un momento!

No cualquier director se atreve con Brahms, y menos aún logra que suene a Brahms. Su música tiene una orquestación densa, con temas que corren en segundo plano al mismo tiempo que el principal. Exige cuidar las entradas, respetar la expresividad e intensidad de cada voz sin que una opaque a otra y lograr, con todo ello —incluidos los silencios—, darle unidad sonora. Al observar la expresión de un músico al tocar su instrumento en privado, entendimos que Brahms produce una vehemencia en el intérprete y en el melómano. Su música viene desde muy adentro: cada parte expresa, refuerza, contrasta o suaviza a las demás. Su complejidad, lejos de perdernos, integra todo Ver tocar a la orquesta Para captar esa dinámica conviene observar a todos los músicos: mientras unos llevan e intercalan el tema central, otros tocan voces distintas. Desde la planta baja cuesta verlo; vale la pena buscar un lugar más alto.

¿Qué hace peculiar dirigir a Brahms?

Wilhelm Furtwängler, el sumo sacerdote titular de la Filarmónica de Berlín lo dijo así: “Brahms es más difícil de dirigir que cualquier otro compositor importante. Hay más en sus obras que la superficie de la partitura; un director tiene que llevar esa música en el corazón, además de en la cabeza”. Furtwängler no tocaba la partitura: tocaba entre líneas el espíritu de Brahms, perfeccionista, vehemente, nostálgico, lírico y profundamente sinfónico. George Szell —el húngaro que dio fama a la Orquesta de Cleveland— lo resumió en una paradoja: “Hay que pensar con el corazón y sentir con la cabeza”.

Ahora José Luis Gutiérrez

En su estilo de dirección percibimos escuela europea, vigor juvenil, acentuación en cada pasaje, musicalidad, visión de conjunto, manejo de la orquesta y buen entendimiento con los músicos. Se lució especialmente con Brahms, lo que requiere cierta madurez interpretativa. La OSSLA tocó maravillosamente.

Un programa con hilo conductor

Además de Brahms, el programa incluyó “La paloma del bosque”, un poema sinfónico tardío y poco conocido del checo Antonín Dvoák, y como plato fuerte la 2da. Sinfonía de Robert Schumann. Tres compositores que se influyeron entre sí. Brahms conoció a Robert y Clara Schumann a los 20 años. Robert, que también escribía crítica musical —dio a conocer a un joven pianista polaco llamado Chopin—, publicó en 1853 el artículo “Nuevos caminos”, donde anunció: “Ha llegado una sangre joven junto a cuya cuna velaron las gracias y los héroes. Su nombre es Johannes Brahms”. Decía que aquel joven convertía el piano en una orquesta de voces, en “sinfonías veladas”. Sus conciertos para piano son sinfonías para piano. Dvořák heredó de Brahms la arquitectura de sus sinfonías; Brahms, a su vez, admiraba las melodías regionales del checo y lo recomendó. Los tres marcaron el rumbo sinfónico europeo. La 2da. de Schumann nos sonó a novedad aunque la conocíamos: en vivo se escucha distinto que en las grabaciones. Gutiérrez tocó con intensidad el cierre de cada movimiento que parecía el final de la obra.

Tras bambalinas

Le pregunté de dónde había surgido ese espíritu europeo. —De Alemania— respondió. Llevo diez años allá; de hecho, ya me dieron la nacionalidad. Me fui a estudiar al conservatorio de Innsbruck, en Austria, y después hice una maestría en dirección. Desde el 2025 soy director general de música de la Filarmónica de Sajonia Central y de un teatro musical en Freiberg y Döbeln, regiones con mucha tradición orquestal de Alemania. En 2020 comenzó como Kapellmeister, dirigiendo óperas y sinfonías. Los sajones lo han adoptado como uno de los suyos y disfrutan su manera de ser. En 2024 debutó en la Ópera Estatal de Stuttgart, y fue director asistente en la Ópera de San Francisco. Antes se formó en la Facultad de Música de la UNAM y estudió arte dramático en Viena. - ¿Tus padres son músicos? —No. La respuesta sorprende aún más. Originario de Dolores, Guanajuato, trae, como Brahms, la música en las venas. Al terminar, los músicos lo felicitaron uno por uno. Ahora podemos parafrasear a Schumann: “ha llegado una sangre joven junto a cuya cuna velaron las gracias y los héroes”. Su nombre es José Luis Gutiérrez. Pronto lo veremos al frente de las grandes orquestas, con orgullo mexicano. Hoy domingo 29, a las 12:30, podrás escucharlo de nuevo en el Teatro Pablo de Villavicencio, en Culiacán.

El director mexicano José Luis Gutiérrez, de 31 años, mostró ante la OSSLA un oficio poco común a su edad con un peculiar espíritu germánico en su batuta.