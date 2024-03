Dirigida por el director concertante Sergio Freeman, instrumentistas de la Camerata Mazatlán, se abrirá la Temporada Primavera 2024 con una noche placentera, un viaje musical a través de las obras del clasicismo y el romanticismo como la Séptima Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

El primer gran evento de la Temporada Primavera será este viernes 08 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

Esa noche especial, los músicos de la Camerata Mazatlán interpretarán las más bellas melodías de geniales compositores como Gioachino Rossini, Edvard Grieg y Ludwig van Beethoven.

Entusiasmado ante la oportunidad de regresar al escenario con este gran repertorio el maestro Sergio Freeman comparte su opinión sobre el programa de este viernes.

“Será un programa muy bonito, vamos a iniciar con la obertura de la ópera “La Cenicienta” de Rossini, una obertura llena de fantasía de mucho carácter, muy vivaz, alegre y mucha energía. Vamos a tocar la Suite “Peer Gynt” No. 1 de Edvard Grieg, que es una suite de música que él compuso para una película, es música incidental, tiene cuatro movimientos.

El primer movimiento es “El despertar de la mañana”, el segundo movimiento es “La muerte de un Aase”, le sigue el “Vals de Anitra”, y el último es un movimiento muy padre que todos conocen, es una obra muy conocida que el público la va a ubicar, es música muy, muy buena”.

“Vamos a finalizar con la Séptima Sinfonía de Beethoven, es mi favorita, es una sinfonía con un carácter dancístico. Wagner dijo que era ‘la sinfonía de la danza’, una sinfonía con mucha energía, con un final increíble que todo mundo se saldrá de su asiento al final, tiene cuatro movimientos también y será un concierto muy bonito, muy increíble para que venga la gente.”

No se lo pierdan, este concierto es para todos, y es música que no se ha presentado, la Séptima Sinfonía no recuerdo que se haya tocado, es una obra que tiene 200 años, pudiera ser un reestreno en Mazatlán, no se lo pierdan, conminó el maestro Freeman.

Boletos:

$300.00 $250.00 $200.00 $150.00 a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta o en el número 669 120 00 20.