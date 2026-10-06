De Mazatlán a Londres: nominan a Dulce Guzmán por su trabajo actoral

De los escenarios y salones del Centro Municipal de las Artes a un festival internacional en Londres, la actriz mazatleca Dulce Guzmán suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria al ser nominada en la categoría de Mejor Actor (Best Actor) del Women Of The Lens Film Festival 2026.

La intérprete, egresada del nivel técnico en Arte Teatral del CMA y conocida en el medio artístico como “La Chula”, obtuvo la nominación por su trabajo en el cortometraje “A nadie le gusta perder” (Fragments of the Lost), producido por Somos DX, con guión y dirección de Michell Olivarría.

El festival londinense reconoce y promueve el trabajo de mujeres dentro de la industria cinematográfica y el cine independiente, por lo que la nominación representa para Guzmán la oportunidad de llevar el talento surgido en Mazatlán a un escaparate internacional.

La actriz mazatleca competirá por el galardón con Uzoamaka Onuoha, de Nigeria; Sorcha McElroy, de Irlanda, y Tylan Bailey, de Gran Bretaña. Los resultados serán anunciados el 27 de noviembre.

Con 16 años de trayectoria en las artes escénicas, Guzmán reconoció que la recepción que ha tenido el cortometraje en México ha sido positiva, aunque no esperaba que la historia llegará hasta Reino Unido.

“Esto me llena el alma y me demuestra que todo el esfuerzo de años ha valido la pena. Me inspira a seguir creando frente a la cámara, ver que los proyectos nacidos en Mazatlán pueden llegar muy lejos, que existen oportunidades incluso fuera de México y eso me hace reflexionar en que debo continuar en esto”, compartió.

Además de su trabajo como actriz, Guzmán mantiene una faceta como docente en la Escuela Municipal de Teatro del CMA, donde comparte su experiencia con niñas, niños y jóvenes que se encuentran en formación artística.

Para la intérprete, esta labor también representa una oportunidad para motivar a las nuevas generaciones a acercarse al teatro y encontrar en las artes escénicas una forma de expresión y desarrollo.

Paralelamente, explora la dramaturgia y trabaja en “Puerperio”, su primer monólogo como autora y protagonista, proyecto que prevé estrenar en 2027 y en el que abordará la violencia obstétrica.

Entre sus próximos proyectos también se encuentra la producción del musical “Matilda”, montaje que será realizado con estudiantes del Taller Infantil del CMA y del Coro Infantil del Instituto de Cultura de Mazatlán.

Mientras espera el resultado del festival londinense, Dulce Guzmán continúa alternando la actuación, la docencia y la escritura, con proyectos que mantienen su vínculo con la formación artística y con la escena mazatleca.