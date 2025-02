Escucho atenta y en automático aparece en mi cabeza un despliegue de personajes y situaciones de otras historias. En primer lugar García Márquez con El amor en los tiempos del cólera; ese amor inacabado que sobrevivió a la peste, esa misma peste que ocurrió en Culiacán en 1851 y por la que huyeron 3 mil de sus 6 mil habitantes; murieron 2 mil de los que se quedaron... Los testimonios de las primeras personas apresadas por portar mariguana, me llevaron a los disparatados alegatos diplomáticos que narra Roberto Bolaño en Los detectives salvajes... En el pasaje de los primeros chinos que llegaron a Sinaloa y fueron mal recibidos por sus hábitos y costumbres, recordé La casa del dolor ajeno de Julián Herbert donde narra cómo se gestó el desprecio a esos personajes que empezaron a prosperar en tierras ajenas y lejanas; quizá con ello el primer indicio de esa idea antichina que prospera hasta nuestros días... pero sobre el recinto de San Ildefonso, donde ocurre la presentación, justo el autor lee un pasaje en el que Diego Rivera, en 1923, florea la mariguana cuando pintaba los reveladores murales que ahí se exponen; apenas una muestra del uso estético y recreativo de la mariguana en México. Asuntos y valores que se fueron complicando por la prohibición, la demanda, el soborno, el abuso, la extorsión, la corrupción en la que se vieron involucrados, en esa época, desde inmigrantes que no hablaban nada de español, la señora que vende comida, el panadero... pero el hilo lo lleva un campesino —con la responsabilidad de mantener a dos familias—, enclavado en la sierra, quien dijo: “sembrar legal no sale”, he ahí el meollo del asunto... junto a la debacle de las mineras. Así, el nombre de Homobono Vargas pasa a la historia y se presenta como el primer ciudadano que es aprehendido y sentenciado en Sinaloa, en 1931; apenas un hilo de los muchos que se desprenden en De Sinaloa para el mundo. Un recuento de datos, nombres, empresas, farmacéuticas, transportes, embarcaciones, geografías, hábitos y enfermedades que protagonizaron la historia narcótica de Sinaloa.

De Sinaloa para el mundo es un libro de narrativa histórica de los más interesantes que he leído. Amén del tópico central, la descripción de pestes que han azotado a Sinaloa es ya un valor bien documentado. Una historia de múltiples lecturas, donde el entramado aborda el impacto de políticos hasta criminales y otros bandidos en el tráfico de drogas desde el Siglo 19 hasta el establecimiento de las bases del narcotráfico en el Siglo 20. Sinaloa, la llamada tierra del “Cartel” y madre fundadora de la llamada narcocultura.