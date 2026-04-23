De Toluca y Ciudad Obregón, los ganadores del Concurso de Cuento y Poesía 2026

La Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez dio a conocer a los ganadores de la vigésima segunda edición del Premio Nacional de Cuento y Poesía 2026, que reconoce la creatividad y el talento de escritores que decidieron participar en esta nueva edición.
Olga Peña Inzunza, presidenta de la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez, acompañada de integrantes de la misma, reveló que el ganador en la categoría de poesía fue para José Ismael Serna Hernández, de Ciudad Obregón, Sonora, quien participó con el poema titulado Lo que el río no devuelve.
Y en la categoría de cuento, el ganador en esta edición fue Alejandro Demián Marín Bello, de Toluca, Estado de México, gracias a su obra titulada Mi bicicleta.
“Para nosotros como fundación, llegar a la edición 22 de este evento representa toda una hazaña, una celebración, además que se realiza dentro del marco de la celebración del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, realizando con esto un homenaje a un hombre que dedicó su vida en gran parte a las letras y al quehacer cultural, como lo fue Don Enrique Peña Gutiérrez.
La presidenta detalló que en esta edición se recibieron más de 200 obras por categoría, de escritores y poetas de 19 estados del país, entre ellos Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, entre otros.
“Agradezco mucho a todas las instituciones que convocaron a este premio, el cual ya tiene muchos años realizándose, que nació en Mocorito, y que ha venido a ser un aval de la región del Évora, y también motivo de que otras expresiones hayan surgido, después de que esta fundación hizo su aparición en el 2003, por lo que para mí como para los demás miembros, nos da gusto celebrar este momento”, resaltó Peña Inzunza
La presidenta resaltó que esta clase de momentos, los hacen hacer una pausa en el camino, invitando a reflexionar, ahora mucho más, derivado de los tiempos que se están viviendo en Sinaloa, situación que afectó la participación de muchos en este evento.
“A lo largo de 21 años, siempre hemos tenido una convocatoria muy abundante, este año no fue la excepción, pero desgraciadamente, hubo escritores y poetas que tomaron el teléfono para preguntar si tenían que venir a Sinaloa a recoger el premio, al ser esto un aspecto obligatorio, optaron mejor por no participar, dejando espacios vacíos”, dijo.
Subrayó que, como fundación, se resisten a que sea la violencia la que mueva al mundo, considerando que son más los buenos que los malos.
“Y la muestra está aquí, en la gente que está inmersa en hacer un mundo que esperan heredar a sus hijos”.
Durante el evento, se contó con la presencia de Jorge Rafael Quintero, subsecretario de vinculación social de la SEPyC; Homar Medina, titular de la Coordinación General de Extensión de la Cultura de la UAS; miembros de la fundación como Nicolás Vidales y el Notario Público Rubén Elías Gil Leyva, entre otros invitados especiales.
Durante el evento, se informó también que los ganadores recibirán un estímulo de 50 mil pesos cada uno, y que la entrega de este reconocimiento se realizará el próximo 22 de mayo en Mocorito. Al darse a conocer los ganadores, los organizadores se comunicaron con ellos, quienes vía telefónica agradecieron a todo el comité del jurado, haber sido los elegidos para tal distinción.