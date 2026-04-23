De Toluca y Ciudad Obregón, los ganadores del Concurso de Cuento y Poesía 2026

La Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez dio a conocer a los ganadores de la vigésima segunda edición del Premio Nacional de Cuento y Poesía 2026, que reconoce la creatividad y el talento de escritores que decidieron participar en esta nueva edición. Olga Peña Inzunza, presidenta de la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez, acompañada de integrantes de la misma, reveló que el ganador en la categoría de poesía fue para José Ismael Serna Hernández, de Ciudad Obregón, Sonora, quien participó con el poema titulado Lo que el río no devuelve. Y en la categoría de cuento, el ganador en esta edición fue Alejandro Demián Marín Bello, de Toluca, Estado de México, gracias a su obra titulada Mi bicicleta.

Olga Peña Inzunza celebra la edición 22 de este premio nacional.

“Para nosotros como fundación, llegar a la edición 22 de este evento representa toda una hazaña, una celebración, además que se realiza dentro del marco de la celebración del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, realizando con esto un homenaje a un hombre que dedicó su vida en gran parte a las letras y al quehacer cultural, como lo fue Don Enrique Peña Gutiérrez. La presidenta detalló que en esta edición se recibieron más de 200 obras por categoría, de escritores y poetas de 19 estados del país, entre ellos Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, entre otros. “Agradezco mucho a todas las instituciones que convocaron a este premio, el cual ya tiene muchos años realizándose, que nació en Mocorito, y que ha venido a ser un aval de la región del Évora, y también motivo de que otras expresiones hayan surgido, después de que esta fundación hizo su aparición en el 2003, por lo que para mí como para los demás miembros, nos da gusto celebrar este momento”, resaltó Peña Inzunza

El notario Rubén Elías Gil Leyva certifica a los ganadores de esta nueva edición.