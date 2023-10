Hay una realidad que no hemos entendido ni asimilado del todo: el sistema político mexicano ya es obsoleto y amenaza con peores desenlaces.

La gran paradoja

No nos extrañaría que pudiese suceder un golpe de estado por la intensidad creciente de las crisis de gobernabilidad recurrentes o éste ya empezó a darse de una manera inesperada y silenciosa sin advertirlo.

Lo paradójico de la obsolescencia del sistema es que los mismos políticos se lo encaran a sus “adversarios” de bancada en las reuniones parlamentarias, donde no se parlamenta sino que se acusan, se deshonran, no se escuchan y el partido dominante obedece en bloque decisiones alejadas y perjudiciales para la nación buscando su beneficio particular “sin modificar una coma” lo que les dicta el ejecutivo en turno.

No basta la sensatez ni la madurez de muchos legisladores que buscan el bien común a quienes aplaudimos pero son ahogados por la bancada contraria. Es decir, los peces no ven la pecera donde nadan y esperan soluciones imposibles en un sistema desgastado.

Tampoco creemos que con solo dominar el congreso en las próximas elecciones, algo primordial, será suficiente; persistirán los sabotajes como lo hemos visto en 50 años. Varias cosas urgen resolverse de fondo.