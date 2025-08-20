$!Debuta Gilberto Aispuro como escritor con el libro ‘Manelik. De director a director’

Aispuro compartió que este libro ofrece respuestas a preguntas que muchas veces se tienen en los negocios, en las empresas, las cuales pueden ser de temas variados, desde liderazgo, ventas, indicaciones de desempeño, si se tiene o no a la gente correcta, entre otras, todo esto contado a través de una novela, en donde Manelik es el personaje principal de esta historia.

El libro se presentó en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, al que se dieron cita amigos y familiares de Gilberto Aispuro, quien debuta como escritor con este libro.

¿Has sentido que trabajas mucho y avanzas poco?, ¿Tienes en tu equipo a las personas correctas?, ¿Te ha costado trabajo lograr los objetivos que te propones?, son preguntas a las que Gilberto Aispuro da respuesta en su libro titulado “Manelik. De director a director”, una novela en la que comparte sus propias experiencias.

“La única intención de esta historia es dejarte al menos una idea que te ayude a resolver una situación que no sabes cómo resolver o ayudarte a entender situaciones que todavía no has podido comprender, con una sola respuesta a una de las preguntas que encuentren, para mí, el esfuerzo de haberlo escrito ya valió la pena”, compartió Aispuro.

Detalló que éste su primer libro, lo empezó a escribir durante la pandemia, con la idea redactar algo para sus hijos, para que vean cosas que aún no les ha tocado vivir, y así entender la manera en cómo él las vivió, buscando hacer más fácil su camino.

“A través de la lectura, el libro brinda una guía para aprender a diferenciar sobre lo que está en tu área de control y lo que no está. Temas como la diferencia entre el centro de control y el área de influencia, la economía en México, la situación de seguridad, cosas que no dependen de ti, enfocándose mejor en hacer cosas que sí dependen de ti, para que lo demás no te afecte”.

“Manelik. De director a director”, está dividido en 11 capítulos, titulados cómo El Encuentro, La Reunión, El Resultado, La Camarista del Hotel, El Sembrador, La decisión, Lo que te mueve, La Vaquita, La Conferencia, La Renuncia y La Final, cada uno mostrando una breve reflexión al final, invitando al lector a la acción.