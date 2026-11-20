Un nuevo capítulo en su formación musical comenzará la joven pianista Elizabeth Joselin Guzmán Guillén, quien ofrecerá su primer recital de piano titulado “Preludio: Teclas y Sueños”.

El concierto está programado para el próximo martes 1 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Galería Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán.

La presentación, organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur, marcará un momento importante en la trayectoria de la intérprete, quien ha encontrado en este recinto cultural un espacio para desarrollar su talento y fortalecer su preparación artística.

Elizabeth Joselin es integrante fundadora de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario, agrupación que tiene como sede el Museo de Arte de Mazatlán y que impulsa la formación musical de niñas, niños y jóvenes.

Como parte de su preparación, la institución le ha facilitado sus instalaciones y el uso del piano para realizar sus ensayos y prácticas, acompañando así su crecimiento como intérprete.

A lo largo de su trayectoria, la joven pianista ha participado en diferentes escenarios y encuentros musicales de Mazatlán y la región.

Entre sus presentaciones destacan los conciertos con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario en el Museo de Arte, el Teatro Ángela Peralta y en El Rosario, además de su participación en el Día de la Música 2026.

También ha formado parte del Festival de Cuerdas Mazatlán, en un homenaje al compositor Johann Sebastian Bach, y ha ofrecido recitales en la Universidad Autónoma de Occidente y en espacios del Teatro Ángela Peralta.

Su experiencia artística incluye presentaciones por el Día Internacional de la Mujer, en el Centro de Convenciones de Mazatlán; una Gala Navideña en el CRIT Sinaloa; recitales en Mario’s Café, junto al profesor Andrés de Anda, y colaboraciones con el Estudio de Canto Bertoldi en el Museo de Arte.

Fuera del puerto, participó en un homenaje a personajes ilustres en Acaponeta, Nayarit, ampliando su experiencia en actividades de difusión musical.

Con “Preludio: Teclas y Sueños”, Elizabeth Joselin dará un paso significativo en su desarrollo artístico al protagonizar por primera vez un recital individual, una oportunidad para compartir con el público el resultado de su disciplina, constancia y dedicación al piano.

El Instituto Sinaloense de Cultura invita a las familias y a los amantes de la música a acompañar a la joven intérprete en esta presentación, que tendrá entrada libre y se realizará en la Galería Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán, ubicado en el Centro Histórico.