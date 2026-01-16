$!Debutará Verdad a Voces en la Temporada Campbell este domingo

Con una trayectoria de más de una década sobre los escenarios, la agrupación “Verdad a Voces” debutará en el Puerto de Mazatlán este domingo 18 de enero en la décimo sexta Temporada Gordon Campbell.
Con un par de conciertos en Casa Haas, a las 12:00 y 17:00 horas, los artistas originarios de Culiacán, Sinaloa, deleitarán al público con el estilo que los caracteriza, a capela, en un programa conformado por temas de grandes autores como Pablo Milanés, John Lennon, Francisco Céspedes, entre otros.
Verdad a Voces, dirigido por Andrés Gastélum Navarro, es una agrupación independiente, con calidez humana e interpretativa, su objetivo principal es tocar el espíritu y animar la esperanza mediante eventos corales de carácter cultural, humanístico, didáctico, litúrgico, social, de primera calidad y para todo tipo de audiencia.
Cada interpretación ofrece un viaje a través de distintas épocas, países y estilos, por medio de arreglos escritos para interpretación a capela, haciendo de cada experiencia un momento inolvidable que sorprende y cautiva tanto a quienes nunca han escuchado este formato.
Para su debut en el puerto se escucharán en el recinto de la calle Mariano Escobedo temas como “Imagine”, “Suavecito”, “De callada manera”, “Hijo de la Luna”, “Qué hago contigo”, “How deep is your love”, “Colores en el viento”, “La maza”, por mencionar algunos.
El ensamble vocal Verdad a Voces es un grupo coral independiente de Culiacán, Sinaloa, fundado en 2014, que se especializa en interpretaciones vocales a cappella (sin instrumentos) de diversos géneros y culturas, buscando inspirar emociones con sus presentaciones musicales.
Son conocidos por sus versiones emotivas de canciones populares y clásicas, como “Bésame mucho”, y participan activamente en eventos culturales, ofreciendo música de alta calidad con voces entrelazadas para crear experiencias únicas.
Los boletos
Venta de boletos en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Costo 400 pesos. Horario de atención de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 de lunes a viernes, los sábados de 09:00 a 13:00 horas y el domingo por temporada se apertura de 10:00 a 12:00 horas.