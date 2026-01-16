$!Debutará Verdad a Voces en la Temporada Campbell este domingo

Con una trayectoria de más de una década sobre los escenarios, la agrupación “Verdad a Voces” debutará en el Puerto de Mazatlán este domingo 18 de enero en la décimo sexta Temporada Gordon Campbell.

Con un par de conciertos en Casa Haas, a las 12:00 y 17:00 horas, los artistas originarios de Culiacán, Sinaloa, deleitarán al público con el estilo que los caracteriza, a capela, en un programa conformado por temas de grandes autores como Pablo Milanés, John Lennon, Francisco Céspedes, entre otros.

Verdad a Voces, dirigido por Andrés Gastélum Navarro, es una agrupación independiente, con calidez humana e interpretativa, su objetivo principal es tocar el espíritu y animar la esperanza mediante eventos corales de carácter cultural, humanístico, didáctico, litúrgico, social, de primera calidad y para todo tipo de audiencia.

Cada interpretación ofrece un viaje a través de distintas épocas, países y estilos, por medio de arreglos escritos para interpretación a capela, haciendo de cada experiencia un momento inolvidable que sorprende y cautiva tanto a quienes nunca han escuchado este formato.