Dedica El MASIN su altar de Día de Muertos, al artista Pedro Friedeberg

Con una gran afluencia de público, el Museo de Arte de Sinaloa MASIN) llevó a cabo la inauguración de su tradicional altar de Día de Muertos, dedicado en esta ocasión al artista Pedro Friedeberg, como un homenaje a su legado creativo y a su particular visión del arte.

Durante el acto inaugural, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, se destacó la importancia de esta tradición, que comenzó en 1992 con la instalación de un primer altar dedicado a destacados exponentes de las artes visuales.

Desde entonces, con algunas interrupciones, el museo ha mantenido esta práctica como una forma de acercar al público a las expresiones culturales del Día de Muertos y rendir tributo a artistas que han dejado huella en la historia del arte.

En su mensaje de bienvenida, Inna Teresa Álvarez, jefa del museo, recordó los orígenes de esta iniciativa, que tuvo entre sus primeros homenajes a los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, además de incluir información sobre el grabador e ilustrador José Guadalupe Posada.

En esta edición, el altar rinde homenaje a Pedro Friedeberg, fallecido en marzo de este año, mediante una propuesta que se aparta de los elementos convencionales para retomar la estética singular del artista, reconocido por su imaginación, su carácter experimental y su capacidad para romper con los moldes tradicionales.

Uno de los aspectos distintivos de la instalación es el uso de la técnica de cartonería para elaborar los diferentes componentes del altar.

Desde las velas y los alimentos representados hasta las reproducciones de obras de Friedeberg, cada elemento fue realizado con este procedimiento artesanal, en una propuesta que integra la tradición del Día de Muertos con el lenguaje visual del creador homenajeado.

La elaboración estuvo a cargo del equipo del Departamento de Mediación y Comunicación del MASIN, con el apoyo de jóvenes prestadores de servicio social, quienes trabajaron durante aproximadamente dos meses en la creación de las piezas que conforman la instalación.

También destacó la participación de la artista Inés Arce, quien, como ya es tradición, dio vida a La Catrina con una impecable caracterización: un vestido con bordados, un amplio sombrero negro con encaje, máscara de calavera y una serpiente emplumada que complementó su atuendo, aportando un toque performático a la celebración.

Al concluir la ceremonia inaugural, las y los asistentes pasaron al espacio donde se encuentra el altar para apreciar de cerca sus detalles, en un ambiente de interés y participación que reflejó la respuesta del público a esta tradición cultural.

Con esta actividad, el Museo de Arte de Sinaloa refrenda su compromiso con la difusión del patrimonio artístico y las tradiciones mexicanas, al tiempo que convierte la conmemoración del Día de Muertos en una oportunidad para recordar y reconocer la aportación de figuras fundamentales del arte.