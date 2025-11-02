Dedican a Inés Arredondo el altar en la Escuela de Artes José Limón

Alumnos de la Escuela de Artes José Limón rindieron un tributo a la narradora sinaloense Inés Arredondo con un altar en el Día de Muertos.

En la Sala de Usos Múltiples, se llevó a cabo la celebración en la que además alumnos de los talleres de artes participaron en una exposición y los de música y danza presentaron una serie de coreografías.

En la inauguración, Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación, destacó la importancia de celebrar a través del arte, una de las más bellas y arraigadas tradiciones mexicanas, el Día de Muertos, honrando a Inés Arredondo, cuentista, ensayista y crítica literaria, quien nació en Culiacán, el 20 de marzo de 1928 y falleció en la Ciudad de México, el 2 de noviembre de 1989.

Acompañada de la maestra Rebeca Rendón, coordinadora de talleres, así como de los maestros de la institución, comentó que las narraciones de Arredondo marcan un parteaguas en la literatura mexicana, especialmente en la escrita por mujeres.

“Abordó temas delicados para la sociedad mexicana, sobre todo, hizo énfasis en las relaciones familiares y de pareja”, dijo.