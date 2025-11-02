Dedican a Inés Arredondo el altar en la Escuela de Artes José Limón

Alumnos de la Escuela de Artes José Limón rindieron un tributo a la narradora sinaloense Inés Arredondo con un altar en el Día de Muertos.
En la Sala de Usos Múltiples, se llevó a cabo la celebración en la que además alumnos de los talleres de artes participaron en una exposición y los de música y danza presentaron una serie de coreografías.
En la inauguración, Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación, destacó la importancia de celebrar a través del arte, una de las más bellas y arraigadas tradiciones mexicanas, el Día de Muertos, honrando a Inés Arredondo, cuentista, ensayista y crítica literaria, quien nació en Culiacán, el 20 de marzo de 1928 y falleció en la Ciudad de México, el 2 de noviembre de 1989.
Acompañada de la maestra Rebeca Rendón, coordinadora de talleres, así como de los maestros de la institución, comentó que las narraciones de Arredondo marcan un parteaguas en la literatura mexicana, especialmente en la escrita por mujeres.
“Abordó temas delicados para la sociedad mexicana, sobre todo, hizo énfasis en las relaciones familiares y de pareja”, dijo.
Alumnos del Taller de Danza Folclórica Juvenil “B” que dirige el maestro Gabriel Uriarte, presentaron las danzas matachines, pascola y venado ceremonial de Día de Muertos.
Luego, alumnos de los grupos corales de nivel técnico y Taller de Coro Infantil sabatino, dirigidos por el maestro Mario Velarde, interpretaron una serie de cantos.
En la exposición participaron alumnos de Artes Plásticas y Visuales Juvenil y adultos de los maestros Lenin Márquez, Rosa Amelia Castro, Fidel López y Luis Landeros Cano.
El público se trasladó al ágora Rosario Castellanos, para disfrutar de un vistoso espectáculo dancístico a cargo de alumnos de danza, ballet y música.
Del Programa Integral de Ballet participaron el Grupo 6 a cargo de la maestra Edilyn Zatarain, con la coreografía Vuelo de mariposas; siguieron Samantha Morales y Paloma Félix, del Grupo 7, dirigidas por el maestro Mario Edén Cázares, con Escriba; Marylú López Rangel, de Pedagogía Musical, interpretó La Llorona, acompañada en la guitarra por el maestro Mario Velarde.
Alumnas de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa interpretaron Calaveritas: Camino a la fiesta y Guías, para representar el camino de las almas hacia el reino de los muertos.
Al final, alumnos padres de familia y maestros disfrutaron de una convivencia en la que degustaron tamales y champurrado.