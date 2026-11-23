En reconocimiento a su trayectoria y al legado que dejó en el teatro mazatleco, el Festival de Pastorelas 2026 del Museo de Arte de Mazatlán llevará el nombre de Héctor Luna, promotor cultural que durante más de 20 años impulsó estas representaciones navideñas en el recinto.

El encuentro, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur, se realizará del 10 al 12 de diciembre y reunirá a compañías teatrales de Sinaloa, Durango y Chihuahua, que ofrecerán distintas propuestas escénicas en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la temporada decembrina.

El homenaje recuerda a Héctor Luna, quien falleció el pasado 28 de septiembre y dedicó buena parte de su vida a mantener vigente el teatro y acercarlo a las familias mazatlecas.

Al frente de su agrupación Genio y Figura, presentó pastorelas durante más de dos décadas en el Museo de Arte, con excepción del periodo de la pandemia.

Su entusiasmo y compromiso hicieron de estas funciones una actividad esperada por el público, que cada diciembre encontraba en el recinto cultural un espacio para compartir historias, humor y tradición.

La programación comenzará el jueves 10 de diciembre con dos propuestas dirigidas por el actor y director teatral Alfredo Vergara, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria. A las 17:30 horas se presentará “El Portal de Belén”, de Sueña Teatro, mientras que a las 19:00 horas subirá al escenario “Una pastorela más”, de ADN Teatro.

Para el viernes 11, a las 18:00 horas, llegará desde Durango la compañía Producciones Teatrales Faro con “Córtale la Cola a Lucifea”, una puesta en escena que combina humor con el tradicional enfrentamiento entre el bien y el mal.

El sábado 12, también a las 18:00 horas, participará la compañía Taller de Teatro, procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua, con “Ensayo General de la Pastorela”, propuesta que sumará otras expresiones del teatro regional a esta celebración.

La presencia de agrupaciones de tres estados permitirá compartir distintas maneras de representar esta tradición mexicana, en un encuentro que busca mantener el interés por las artes escénicas y fortalecer la convivencia familiar.

Más allá de la cartelera, el Festival de Pastorelas 2026 tendrá un significado especial al llevar el nombre de Héctor Luna, cuya labor contribuyó a consolidar esta celebración como parte de la actividad cultural del Museo de Arte de Mazatlán.

Las funciones tendrán una cooperación de 120 pesos por persona. Los boletos estarán disponibles a partir del martes 1 de diciembre en las oficinas del Museo de Arte, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, así como en taquilla los días de presentación.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 669 566 1202, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, o escribir al correo museoartemazatlan@culturasinaloa.gob.mx.