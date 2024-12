La Sala Liumière del Instituto Sinaloense de Cultura inició el ciclo de cine dedicado al cineasta Jean Jacques Anaaud, con cinco de sus mejores películas que serán proyectadas con entrada libre, a las 16:00 horas, hasta el próximo sábado 7 de diciembre.

Jean-Jacques Anaud (Francia, 1943) es un director de cine francés cuya primera película, Negros y blancos en color, ganó el premio Óscar de la Academia de Hollywood como Mejor película extranjera en 1976. Su consagración comercial se debe a la adaptación de la novela de Umberto Eco El nombre de la rosa” (1986), que combina problemas filosóficos y morales, y thriller.

Precisamente es la película con que inició el ciclo y sigue este miércoles 4, con Siete años en el Tíbet (1997); el jueves 5 Day of the Falcón (2011), el viernes 6 con Wolf Totem (2015) y cierra el sábado 7, con Notre Dame on fire (2023).

El nombre de la rosa (Der Name der Rose, 1986), se sitúa en el siglo 14. Fray Guillermo de Baskerville (Sean Connery), monje franciscano y antiguo inquisidor, y su inseparable discípulo, el novicio Adso de Melk, visitan una abadía benedictina, en el norte de Italia, para esclarecer la muerte del joven miniaturista Adelmo de Otranto. Durante su estancia, mueren misteriosamente otros monjes.

El miércoles 4 se proyecta Siete años en el Tibet (Seven Years in Tibet, 1997), que es un drama basado en hechos reales, sobre Heinrich Harrer, un famoso alpinista austríaco que intentó la ascensión al Nanga Parbat; desgraciadamente, su aventura se vio bruscamente interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y junto con su compañero, Peter Ausehnaiter, fueron recluidos en un campo de concentración, del que lograron escapar a través de las montañas.

El jueves 5 sigue con Vida en Falcon (Day of the Falcón, 2011), acerca de Orlando, quien vive dentro de su auto, un Ford Falcon, a tres cuadras de donde tuvo su hogar, su mujer y un trabajo. Luis acaba de comprarse un Falcon ‘68, que no sabe manejar, pero su idea es usarlo de vivienda como lo hace Orlando, desde que no pudo pagar la luz, el gas y el teléfono. De este modo, Orlando le enseña a su novato discípulo los pormenores de una novedosa forma de subsistencia.

El viernes 6, sigue con Wolf Totem (El camino del lobo, 2015), situada en 1967, cuando a Chen Zhen, un estudiante de Pekín, lo envían a vivir con una tribu de pastores nómadas de Mongolia Interior, donde aprenderá mucho sobre el modo de vida de sus gentes y acaba comprendiendo también por qué el lobo es la criatura más temida y venerada de las estepas.

Y cierra el sábado 7, con Notre Dame on fire (2023) en la que recrea el incendio de la Catedral de Notre-Dame de París en abril de 2019, que provocó que su emblemática aguja, construida entre los siglos 12 y 14, y el tejado de la catedral gótica de la capital francesa colapsaran y tan solo una hora después de declararse el incendio se derrumbaran.