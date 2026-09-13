$!Deja obra Django con la soga al cuello emociones en Culiacán

La obra ‘Django con la soga al cuello’ conmovió al público de Culiacán este sábado, dejando emociones a flor de piel. Su innovador formato, que simula la filmación de un largometraje en vivo, marcó el exitoso inicio de la Temporada Otoño-Invierno 2026 de la Sociedad Artística Sinaloense.

Culiacán disfrutó de dos funciones de este montaje el 12 de septiembre en el Teatro Pablo de Villavicencio. La obra tuvo éxito en la Ciudad de México y escenarios internacionales, siendo un privilegio para la capital sinaloense, pues solo otras dos ciudades en el país la han recibido.

La obra narra la historia de un dramaturgo con depresión que busca crear una trama feliz, pero no lo logra. Su personaje principal, Django, un guitarrista, intenta quitarse la vida, pero la aparición de un perrito frustra sus planes, enseñándoles una lección.

La puesta en escena recrea la filmación de un largometraje en una sola toma en vivo. La pieza, concebida inicialmente como un filme casero, muestra el proceso de rodaje en el escenario durante cada función.

El elenco, integrado por Ana Graham, Baruch Valdés, Belén Aguilar, Joaquín Herrera, Mónica García y Sebastián Lavaniegos, manipula elementos, muchos de ellos en miniatura, para dar movimiento a la trama. Esta se proyecta mediante siete cámaras directamente sobre el escenario, replicando el estilo cinematográfico.

La música y el diseño sonoro son parte central del proyecto. La obra presenta música en vivo y una banda sonora compuesta por Cristóbal MarYan. Los efectos sonoros se realizan a la vista del público por María Kemp, galardonada en los Premios ACPT en 2024 por su trabajo.