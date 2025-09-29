Del 7 al 17 de octubre, el Encuentro Literario Inés Arredondo

CULIACÁN._ Dentro del programa de actividades del Festival Cultural Sinaloa 2025, se llevará a cabo, del 7 al 16 de octubre, el Encuentro Literario Inés Arredondo, Poesía, Cocina e Identidad, con sedes en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, donde se realizarán diversas actividades tales como presentaciones de libros y plaquettes, conversatorios, talleres de creación, mesas de lectura, arte, performances, entre otras.

En Culiacán

Organizada por la Dirección de Literatura y Publicaciones del Isic, las actividades iniciarán en Culiacán y tendrá por sede el Centro de Literatura, a partir del martes 7 con el taller Tú, que escribes poesía, con Ana Franco Ortuño; las presentaciones del libro cartonero Letras en breve, de las plaquettes Una casa que se cae, de Gloria Manyula, y Tierra al mar, de Roxana Xamán.

Además, se presenta el libro Luz clave, con Claudia Hernández de Valle Arizpe, así como la charla Literatura en lenguas originarias: un acercamiento a la recuperación de la memoria, con Mikeas Sánchez, y la proyección del video y reflexión El pan nuestro: la cocina como un acto escultórico, con Guadalupe Aguilar.

El miércoles 8 inicia el Taller de poesía pirotécnica, a cargo de Tilsa Otta; Mesa de lectura con narradoras; presentación de libro Como gato mirando un pájaro, de Claudia Hernández de Valle Arizpe; el conversatorio Procesos creativos y presentaciones de los libros Viaje a Tzu’ahn, La vida ya superó a la escritura e Ixbalam ek/Estrella jaguar, de Mikeas Sánchez, Tilsa Otta y Ruperta Bautista, respectivamente, para cerrar con la charla El relato que propicia la mesa, con Ana Franco, y mesa de lectura de poesía .

El jueves 9, se presenta el fanzine La marisma y la mesa: narrar el territorio desde la cocina, con Francisco Terrazas y Carolina Escalante; el recital y conversatorio Poesía e identidad, con Ruperta Bautista; la charla La comida en la poesía mexicana: un dominio del pan y la fruta, con Claudia Hernández de Valle-Arizpe; Lectura de poesía, y la muestra poética-gastronómica Abril en sus tobillos, con Claudia Islas.

En Los Mochis

En Los Mochis, el Encuentro se realizará el 9 y 10 de octubre en el Museo Regional del Valle del Fuerte, y abre con una con lectura de poesía, la presentación de los libros Arqueología del paraíso, de Julia Melissa Rivas; La vida ya superó a la escritura, de Tilsa Otta; Viaje a Tzu’ahn, de Mikeas Sánchez, y el conversatorio Leer y escribir poesía: un acercamiento a las poéticas personales.

Y el viernes 10, el conversatorio sobre Hierbas y palabras: reescribir las raíces, con Brenda Castro y Mayela Lara; presentación de las plaquettes Una casa que se cae, de Gloria Manyula, y Tierra al mar, de Roxana Xamán; la charla El relato que propicia la mesa, con Ana Franco, y Lectura de poesía.

En Mazatlán

En Mazatlán, el Encuentro se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre, en el Museo de Arte de Mazatlán, y abre con la presentación de la plaquette Una casa que se cae, de Gloria Manyula; la charla El camino de los libros, con Ana García Bergua, y Lectura de narradoras.

El miércoles 15, inicia el taller de cuento bizarro y ficción especulativa El cuento de arenas movedizas, con Karen Limón; la presentación de la plaquette Tierra al mar, de Roxana Xamán; el libro Leer en los aviones, de Ana García Bergua; la charla Lo que nadie te dice sobre escribir en el tercer mundo, con Brenda Ríos, y Lectura de poesía.