Del arte moderno al talento emergente: el Isic invita a recorrer sus exposiciones

Obras fundamentales del arte moderno mexicano hasta propuestas contemporáneas y trabajos de artistas en formación, se exhiben actualmente el Museo de Arte de Sinaloa y en las galerías del Instituto Sinaloense de Cultura e invitan al público a recorrerlas.

En la Sala 1 del Masin se encuentra la Colección Isic-Masin, una selección de obras que forman parte del acervo del museo y que permite apreciar el legado de algunos de los grandes exponentes del arte moderno en México, entre ellos Gerardo Murillo “Dr. Atl”, Ignacio Rosas, José Guadalupe Posada y José Clemente Orozco, además de otras figuras representativas de la plástica nacional.

La Sala 2 alberga Diálogos en el espacio, una exposición colectiva de escultura que surge de una nueva lectura del acervo del Masin. La curaduría reúne algunas de las piezas escultóricas más representativas de la colección, elaboradas en materiales como barro, bronce, cerámica, acero, cristal, lana y cantera, con obra de artistas como Ángela Gurría, Antonio López Sáenz, Carlos Luna, Sebastián, Marta Palau, Maribel Portela, Aldo Chaparro y Luis Felipe Ortega.

La muestra destaca por su carácter incluyente, ya que incorpora piezas que pueden ser apreciadas mediante el sentido del tacto, permitiendo que personas con discapacidad visual vivan una experiencia cercana con las obras y fortaleciendo el acceso al arte para todos los públicos.

Como parte del recorrido por el museo, se puede apreciar el espacio Pieza del Mes, instalado en el patio del Masin, donde actualmente se exhibe una obra del artista Aldo Chaparro.

Por otra parte, en la Galería Álvaro Blancarte, ubicada en el Centro Cultural Genaro Estrada, se exhibe la Exposición Colectiva de Fin de Cursos de la Escuela Superior de Artes José Limón, integrada por trabajos realizados por alumnas y alumnos de los Talleres de Artes Plásticas y Visuales en las categorías juvenil y adultos. La muestra reúne pintura, dibujo, grabado y fotografía, reflejando meses de aprendizaje, exploración técnica y crecimiento artístico.