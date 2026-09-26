Del CMA al Cervantino: Max Carreón lleva la percusión de Mazatlán a Guanajuato

De las aulas del Centro Municipal de las Artes a uno de los escenarios culturales más importantes de México. El maestro y percusionista Max Johe Carreón Aguilar llevará el nombre de Mazatlán y Sinaloa hasta Guanajuato, donde participará en la edición 54 del Festival Internacional Cervantino, como integrante de SAFA Ensamble de Percusiones.

El músico, docente del CMA y miembro activo de la Camerata Mazatlán, se presentará el próximo viernes 9 de octubre, a las 17:00 horas, en el Templo de la Compañía, como parte de la programación del encuentro internacional.

Junto a SAFA Ensamble de Percusiones, Carreón Aguilar participará en un programa que representa un reto técnico e interpretativo, integrado por Pléïades, del compositor griego Iannis Xenakis, y Drumming, del estadounidense Steve Reich, dos obras representativas de la música contemporánea para percusiones.

Para el maestro mazatleco, la invitación representa la continuidad de una colaboración de más de cuatro años con SAFA, agrupación con la que ha compartido escenarios y proyectos encaminados al desarrollo de la percusión contemporánea.

“Es un gusto, un honor representar a Sinaloa, a Mazatlán y al CMA. Es la segunda vez que participo en el Cervantino, la primera fue con la Banda Sinfónica de la Policía Federal hace varios años”, compartió.

Señaló que regresar al Cervantino, ahora junto a SAFA, tiene un significado especial debido al trabajo que ha realizado con sus integrantes desde su llegada a esta región.

“Desde mi llegada a esta región he compartido con ellos el compromiso de fortalecer el desarrollo de las percusiones dentro y fuera de México”, expresó.

Carreón viajará a Guanajuato del 7 al 10 de octubre, en una etapa que se suma a la actividad profesional y académica que ha desarrollado desde el CMA, donde además de su trabajo como intérprete mantiene una labor como docente.

Impulsa a nuevas generaciones

El trabajo de Max Carreón no se ha limitado a los escenarios, desde las aulas del Centro Municipal de las Artes también ha impulsado proyectos encaminados a fortalecer la formación de nuevos músicos y generar espacios para el desarrollo de la percusión.

Uno de ellos es el Foro de Percusiones CMA, proyecto que comenzó junto a exalumnos de la Escuela Superior de Música del Centro Municipal de las Artes y que actualmente avanza hacia su consolidación como ensamble.

El proyecto fue seleccionado por el Instituto Sinaloense de Cultura para formar parte de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2026, donde ofrecerá dos conciertos, uno de ellos contemplado para el 22 de octubre en Mazatlán, mientras que la segunda fecha está por confirmarse.

El Foro está integrado por Charlette Veytia, Francisco López, Javier Brito, Daniel Audelo y Miguel Moreno, músicos que, en su mayoría, tienen formación en las aulas del CMA.

Carreón explicó que la agrupación ha evolucionado de ser un espacio de encuentro y aprendizaje a tomar forma como un ensamble con una propuesta propia.

“El proyecto va avanzando, va tomando forma como un ensamble, el plan es hacer una asociación civil y entrar a distintos rubros de la logística, de la enseñanza, de la promoción cultural y artística. Entre estas acciones, aplicamos al concurso que hace el Isic, y fuimos elegidos”, señaló.

La propuesta del Foro de Percusiones CMA apuesta por una percusión moderna, colorida y versátil, además de mantener como parte de sus objetivos la enseñanza, el intercambio de experiencias y la promoción de esta disciplina.

De esta manera, la trayectoria de Max Carreón enlaza dos de sus principales facetas, la de intérprete, que ahora lo llevará nuevamente al Festival Internacional Cervantino y la de maestro, desde donde continúa formando músicos y generando proyectos que buscan ampliar los espacios para la percusión.

Su participación en Guanajuato y la selección del Foro de Percusiones CMA para el Festival Cultural Sinaloa 2026 colocan nuevamente a músicos formados en Mazatlán dentro de escenarios de relevancia nacional, mostrando el trabajo que se desarrolla desde las aulas del Centro Municipal de las Artes.