Del regional al rock, dos escenarios para cantar, bailar y celebrar el Día de la Música en Olas Altas

Cuando el sol comience a descender sobre el malecón y la brisa del Pacífico acompañe el caminar de cientos de familias, el Día de la Música encenderá dos escenarios que prometen emociones distintas, pero un mismo objetivo: celebrar la música como un lenguaje que une generaciones.

A partir de las 17:00 horas, el público podrá recorrer Olas Altas y disfrutar de una programación pensada para quienes aman cantar, bailar y compartir una tarde inolvidable en uno de los eventos culturales más queridos de Mazatlán.

Escenario 8: “A Gustito”, la fiesta de la música regional

Ubicado frente al Hotel Belmar, el escenario “A Gustito” será un punto de encuentro para quienes disfrutan los sonidos que forman parte de la identidad musical del noroeste mexicano.

De las 18:00 a las 22:00 horas, el ambiente estará a cargo de Grupo Rodio y Grupo La Reta, agrupaciones que llevarán al público por un recorrido de ritmos contagiosos, interpretaciones llenas de energía y canciones que invitan a cantar en coro.

Será un espacio ideal para disfrutar en familia, reunirse con amigos y dejarse llevar por la alegría que caracteriza a las celebraciones populares de Mazatlán, donde la música se convierte en una extensión de la convivencia y la identidad comunitaria.