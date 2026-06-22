Deneb Madrigal ofrece recital para impulsar su formación musical en Oaxaca

Con la mirada puesta en continuar su formación artística y representar el talento local en un encuentro nacional de alto nivel, la joven contrabajista Deneb Madrigal ofreció un recital de recaudación de fondos para apoyar su próxima participación en el Festival de Cuerdas de Oaxaca.

Acompañada al piano por Isaac Verdugo, la egresada del Centro Municipal de las Artes compartió con el público un programa integrado por el Preludio de la Segunda Suite de Johann Sebastian Bach, el Valse Miniature y el Concierto para Contrabajo Número 2, ambas obras del compositor y virtuoso contrabajista Sergei Koussevitzky.

El recital tuvo como propósito reunir recursos para concretar su viaje a Oaxaca, luego de haber sido seleccionada para participar en el festival tras superar un proceso de audición.

“Este recital tiene el fin de recaudar fondos para poder asistir al Festival de Cuerdas de Oaxaca. En mayo mandé mi audición para ver si quedaba seleccionada y afortunadamente quedé. Sí quiero que se logre poder ir”, expresó la joven intérprete.

Para alcanzar esta meta, explicó, ha impulsado diversas actividades, entre ellas este concierto, que además representa una oportunidad de crecimiento profesional.

“Me ayuda mucho en mi carrera para exponerme más al público, enfrentar nuevos retos y seguir desarrollándome. Mucha gente me apoyó, incluso personas que no pudieron venir, pero que compraron su boleto, estoy muy agradecida con todos ellos”, comentó.

Deneb deberá presentarse el próximo 5 de julio en la ciudad de Oaxaca de Juárez para integrarse a las actividades académicas y artísticas del festival, una experiencia que vivirá por primera vez.

“Me siento emocionada y motivada, también es la primera vez que voy a Oaxaca y que participó en este festival, así que espero que sea una gran experiencia”, señaló.

La convocatoria para formar parte del encuentro reunió a jóvenes músicos de distintos puntos del país. Madrigal explicó que el proceso de selección consistió en el envío de material audiovisual y documentación académica.

“Se publicó la convocatoria y mandé un video tocando, una audición. Después me pidieron mi currículum y otros datos, gracias a eso quedé seleccionada”, relató.

Parte del repertorio interpretado durante el recital fue precisamente el que utilizó para su proceso de admisión.

La contrabajista recordó que anteriormente había realizado otra presentación pública con las mismas obras, experiencia que le permitió contar con material audiovisual para participar en la convocatoria.

“Es importante grabarnos como artistas, es algo que todavía estoy aprendiendo a hacer más, pero gracias a mi maestra lo he implementado y eso ayudó mucho porque ya tenía el video listo para enviarlo”, explicó.

Aunque ya concluyó sus estudios en el Centro Municipal de las Artes, continúa tomando clases para fortalecer su preparación musical y proyectar nuevas metas académicas y profesionales.

Entre sus planes a futuro destaca el interés por la gestión cultural y la posibilidad de cursar estudios de posgrado.

“Me interesa mucho la gestión cultural y también me gustaría hacer una maestría más adelante. Sé que todo lleva su tiempo, pero está en mi visión seguir preparándome, quizá en lugares como Xalapa, Veracruz. Ojalá se logre”, expresó.

Con talento, disciplina y el respaldo de la comunidad, Deneb Madrigal continúa construyendo un camino artístico que ahora la llevará a uno de los encuentros de cuerdas más importantes del país.