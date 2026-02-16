Denuncian agresión contra Reina Infantil 2025 durante desfile del Carnaval de Mazatlán

La despedida de la corona que debía estar marcada por sonrisas y aplausos terminó con un sabor amargo. La Reina Infantil 2025, Ángela I fue golpeada en el rostro tras recibir el impacto de un objeto lanzado desde el público durante el desfile del Carnaval de Mazatlán, según denunció públicamente su madre en redes sociales.

Fue a través de su perfil en Facebook donde la señora Ofelia Irigoyen hizo pública la situación. Sin precisar qué tipo de objeto fue el que impactó a la menor, relató que no sabe si fue con la intención de dañarla o darle un regalo.

“Hoy quiero tomarme el tiempo de agradecer a todas y cada una de las personas que le brindan su cariño a mi hija Angela”, inicia el mensaje, en el que primero reconoce las múltiples muestras de afecto que, asegura, siempre acompañaron el reinado de su pequeña hija.

La mamá de la soberana agradece a quienes, desde su lugar, gritaban “Ángela” o “Angelita”, provocando que “su carita se ilumine”. En el mismo texto recuerda que este lunes la niña entregará su corona a una nueva soberana y expresa sus buenos deseos: “Ángela hoy entrega su corona a una nueva soberana esperamos que este año sea maravilloso y lleno de amor para la pequeña Eileen”.

Sin embargo, el tono del mensaje cambia al referirse al incidente. Dirigiéndose directamente a la persona responsable, escribió: “Por eso hoy, a la persona que le tiró un objeto en la cara de mi hija, le digo que si lo hiciste con la intención de llamar su atención o regalarle algo, solo hay que tomar en cuenta que ellas no escuchan ni ven a toda la gente y es un poco peligroso realizar esas acciones”.

Pero también deja abierta otra posibilidad, más inquietante, “Pero si lo hiciste con la intención de lastimarla ¡Lo lograste!, la lastimaste física y emocionalmente pues ella ya no pudo sonreír ni saludar igual por miedo a que le aventaran algo nuevamente”, se lee en el mensaje.

En su publicación, Ofelia Irigoyen subraya que, aunque entiende que pueda haber personas a quienes no les agrade la figura de su hija, eso no justifica ningún acto de agresión. Recuerda además que Ángela “solo es una niña de 10 años” y exige respeto para ella.

La madre concluye con un mensaje de esperanza: “Sé que la gente buena es más y que es mucho más grande el amor que el odio!!”. Así, lo que debía ser el cierre alegre de un reinado infantil quedó marcado por un momento de tensión que, más allá del espectáculo, reabre la conversación sobre el respeto y la seguridad de quienes, especialmente siendo menores de edad, forman parte de las fiestas más importantes de Mazatlán.