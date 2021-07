Denuncian el acoso a través del arte en ‘Compañeras’

Con el objetivo de contribuir a que mujeres expresen sus sentimientos y expongan de manera escrita si se han sentido ofendidas, humilladas y/o intimidadas por alguien, se inauguró “Compañeras”, y dentro de este programa el “Tendedero del Acoso” que promueve la artista Mónica Mayer.

En las afueras del Museo de Arte de Mazatlán, las mujeres tuvieron la oportunidad de expresar y manifestarse contra la discriminación de género.

Este proyecto, que es obra de Mayer inició en la Ciudad de México, y ahora es promovido por diversos colectivos sinaloenses y tiene como objetivo brindar un espacio para que todas las mujeres sean escuchadas y a la vez puedan obtener orientación sea cual sea su tipo de problema.

Cecilia Sánchez Duarte, directora del Museo en el puerto, destacó la importancia de promover este tipo de proyectos que ayuda a las mujeres.

“El objetivo es más que una denuncia, es visibilizar una problemática que es muy común en todas las clases sociales, en todos los ámbitos, y que es el feminicidio, el acoso y la violación”, comentó Sánchez Duarte.

“Esta activación se divide en dos partes, una en la que cada mujer va a ver lo que escribieron otras, y se vas a dar cuenta que no fue su culpa, que no fue la única, y hay ahí una socialización, el compartir una experiencia; la otra parte es hacer una seguimiento en la que tú me diste tus preguntas y yo te doy este directorio de atención para mujeres; realizamos dos preguntas en esta ocasión y también en unos papelitos rosas les hacemos una pregunta a las niñas, porque también es muy importante saber el cómo les gustaría que las traten”, explica.

El “Tendedero del Acoso” se efectuará de manera simultánea en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis.

“Vamos hacer este tendedero de manera por igual en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis con el mismo objetivo, el tratar una problemática que se ha llegado a normalizar y que no hay castigo, hay mucha impunidad y nuestra propuesta es que la gente se dé cuenta que el acoso va creciendo y hay que pararlo, por eso hay que contribuir con eso, es algo que no debe de continuar y es educación”, afirmó.

A su vez, también se realizó un concierto, un bazar, una exposición de arte, conferencias y un sin fin de expresiones culturales.

Próximas fechas

Además de Mazatlán, el Tendedero del Acoso también estará en Culiacán y Los Mochis:

En Mazatlán

- El jueves 15 de julio en la Unidad Administrativa.

- El 3 de agosto en la Plazuela de la Colonia Juárez.

En Culiacán:

- Fecha sin definir, pero será en el Museo de Arte de Sinaloa.

En Los Mochis:

- Fecha sin definir, en el CEA de Los Mochis.