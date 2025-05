Denuncian los estragos al medio ambiente a través del arte

La muestra reúne obras de artistas de diversos países, entre ellos Colombia, Portugal, India, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos y México, quienes denuncian a través del arte los estragos que la humanidad ha causado al medio ambiente.

La exposición se plantea como un grito plástico frente a la deforestación, los incendios, la contaminación y la indiferencia, en una apuesta por la reflexión y la sensibilización colectiva.

Jorge Luis Hurtado, director de Artes Visuales de la UAS, enfatizó la relevancia de estos encuentros como espacios de formación, diálogo y resistencia creativa.

“Esta exposición no es otra cosa más que un grito que hacemos los artistas plásticos en contra de la deforestación, en contra de la rapiña y sobre todo en contra de esa manera deshumanizada que tienen los grandes empresarios de destruir nuestro planeta”, apuntó.

En acto inaugural, el también pintor, destacó la presencia de los artistas colombianos Jorge Enrique Gutiérrez Parra y Juan Carlos Albarracín, quienes expresaron su agradecimiento por la calidez del público sinaloense.

Resaltó la importancia de continuar participando en encuentros como este, en el que se transmiten conocimientos de forma generosa.

“Lo que yo he aprendido en mi vida no solo ha sido de la universidad, sino de personas que me enseñaron sin cobrarme. Hoy, compartir lo aprendido es una forma de devolver al mundo lo bueno que me ha pasado”, mencionó.

Al inaugura la muestra, el maestro Fernando Mejía Castro, subrayó la urgencia del tema abordado.

“La violencia ambiental es una preocupación mundial. Esta exposición, con su fuerza estética y simbólica, nos interpela y nos obliga a actuar”, mencionó.

Con obras de artistas consagrados como Yolanda Aguilar Cuadras, José Uriarte y nuevas generaciones de creadores, como estudiantes egresados y en formación, la exposición permanecerá abierta al público durante el mes de mayo en la Galería de Arte Frida Kahlo y la Sala de medios, con entrada libre.