Derroche de talento, en el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la ESAJL

La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Superior de Artes José Limón ofreció un extraordinario concierto este domingo en el Teatro Pablo de Villavicencio bajo la dirección del maestro Diego Rojas, en una presentación en la que participaron cuatro solistas que enfrentaron con éxito el reto de posicionarse al frente del escenario.

El programa abrió con la Obertura a Egmont, Op. 84, de Ludwig van Beethoven. Posteriormente, el escenario recibió al clarinetista Jonathan Burgos Mejía, quien inició su preparación musical en la Orquesta Sinfónica Infantil de Salvador Alvarado, de la que fue miembro por alrededor de seis años y hace un par de años se vino a Culiacán a estudiar una carrera técnica y en el concierto fungió como solista en el Concierto para clarinete nº 3 de Carl Stamitz.

La ópera se hizo presente gracias a la soprano Ivanna Paola Gárate Flores, estudiante del tercer año de Técnico Cantante Coral, cuya interpretación de la célebre aria O mio babbino caro, de Giacomo Puccini, fue reconocida por cálidos aplausos del público.

El concierto continuó con participación de Iker Emiliano Beltrán Osuna como corno solista para la Romanza para corno y orquesta, Op. 36, de Camille Saint-Saëns, seguida por la Meditación de la ópera Thaïs, de Jules Massenet, interpretada por el violinista solista Ieshua Emmanuel Montoya Ramírez, quien dedicó su interpretación a su hermana, que ese día celebró su cumpleaños.